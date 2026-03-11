Rückholhilfe: Meinl-Reisinger weist Kritik zurück

Österreichs Chefdiplomatin berichtete zudem von Fällen, wo sich Bürger für Bussitzplätze gemeldet hätten, aber nie aufgetaucht seien. In einem Fall seien nur 40 Personen für ein ausgebuchtes Fahrzeug (200 Plätze laut Meinl-Reisinger) erschienen. „Solidarität erfordert die Mitarbeit von allen“, so die Ministerin. Ähnliche Szenarien – wenn auch nicht in diesem Ausmaß – seien auch bei den angebotenen Flugzeugplätzen zu beobachten gewesen.