Basketball

ÖBV-Frauen nach Sieg in zweiter EM-Quali-Phase

Sport-Mix
11.03.2026 20:04
Die ÖBV-Frauen ziehen mit dem Sieg in Norwegen in die zweite EM-Quali-Phase ein.
Die ÖBV-Frauen ziehen mit dem Sieg in Norwegen in die zweite EM-Quali-Phase ein.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Basketball-Frauen haben den Einzug in die zweite Phase der EM-Qualifikation vorzeitig fixiert. Die Truppe von Teamchef Jesper Sundberg gewann am Mittwoch mit einem 81:54 in Norwegen auch die vierte Partie in der Gruppe D, verteidigte damit die Tabellenführung souverän und kann in den ausstehenden beiden Partien nicht mehr aus den Aufstiegsrängen verdrängt werden. 

In der Haukelandshallen in Bergen lag die ÖBV-Auswahl früh 12:2 voran und war dann ungefährdet. Das unterstreichen die Viertelstände von 23:13, 47:32, 64:40 und der Endstand mit 27 Punkten Differenz. Sigrid Koizar stach mit 20 Zählern in der Offensive heraus. Ein kleiner Wermutstropfen war dabei, zumal Anja Fuchs-Robetin mit einer Knöchelblessur die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Ihr Einsatz in den nächsten Matches am Samstag (20.00 Uhr MEZ) in Großbritannien und am Dienstag (19.15 Uhr) in Wien gegen die Schweiz ist somit fraglich. Schon vor der Partie war Anna Alborova wegen einer Gehirnerschütterung ausgefallen. Sie verpasst auch die Abschlussauftritte in Pool D.

Deutlicher als erster Sieg im Herbst
Der zweite ÖBV-Sieg gegen das sieglose Schlusslicht Norwegen fiel noch deutlicher aus, als das beim 63:48 zum Quali-Auftakt in Wien der Fall war. In Wien hatten Koizar und Co. auch Großbritannien mit 85:81 bezwungen. Zuletzt wurde die Schweiz in St. Gallen mit 97:78 in die Knie gezwungen. Neben den jeweils zwei besten Teams aller sieben Gruppen sind auch die drei besten Dritten (Anm.: nach Streichung der Ergebnisse gegen die Gruppenletzten) in der zweiten Phase dabei. Die nächste Quali-Runde mit dann 24 Teams wird im November 2026 bzw. Februar 2027 ausgetragen.

