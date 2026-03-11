ÖBV-Frauen nach Sieg in zweiter EM-Quali-Phase

Deutlicher als erster Sieg im Herbst

Der zweite ÖBV-Sieg gegen das sieglose Schlusslicht Norwegen fiel noch deutlicher aus, als das beim 63:48 zum Quali-Auftakt in Wien der Fall war. In Wien hatten Koizar und Co. auch Großbritannien mit 85:81 bezwungen. Zuletzt wurde die Schweiz in St. Gallen mit 97:78 in die Knie gezwungen. Neben den jeweils zwei besten Teams aller sieben Gruppen sind auch die drei besten Dritten (Anm.: nach Streichung der Ergebnisse gegen die Gruppenletzten) in der zweiten Phase dabei. Die nächste Quali-Runde mit dann 24 Teams wird im November 2026 bzw. Februar 2027 ausgetragen.