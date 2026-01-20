Fürs Heer untauglich, weil Mama Hilfe braucht?

Jeder fünfte junge Mann wird als untauglich für den Grundwehrdienst eingestuft. Und wer die medizinische und psychologische Eignung hat, will vielleicht trotzdem nicht einrücken und auch keinen Zivildienst absolvieren. Ein Kärntner kämpfte sich bis zum Bundesverwaltungsgericht durch, weil er die Einberufung „existenzgefährdend“ fand.