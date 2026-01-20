Vorteilswelt
Neues Gerichtsurteil

Fürs Heer untauglich, weil Mama Hilfe braucht?

Kärnten
20.01.2026 18:00
Derzeit gibt es Debatten, den Grundwehrdienst auf zehn Monate zu erhöhen. Und das ...
Derzeit gibt es Debatten, den Grundwehrdienst auf zehn Monate zu erhöhen. Und das Bundesverwaltungsgericht fällte eine neue Entscheidung zur Tauglichkeit.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Jeder fünfte junge Mann wird als untauglich für den Grundwehrdienst eingestuft. Und wer die medizinische und psychologische Eignung hat, will vielleicht trotzdem nicht einrücken und auch keinen Zivildienst absolvieren. Ein Kärntner kämpfte sich bis zum Bundesverwaltungsgericht durch, weil er die Einberufung „existenzgefährdend“ fand.

0 Kommentare

Dieses Urteil passt zur aktuellen Debatte um die Verlängerung der Wehrpflicht – denn das Bundesverwaltungsgericht musste sich mit diversen Gründen für Untauglichkeit auseinandersetzen.

Kärnten
