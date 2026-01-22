Im Land des Hummers

Das pittoreske Städtchen Luneburg zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die bunten Holzhäuser und Kapitänsvillen verraten noch heute, wie die Altstadt 1745 angelegt wurde. Ihren Grundriss hat sie bis heute bewahrt. Nur wenige Minuten von Luneburg entfernt befindet sich das kleine Dörfchen Blue Rocks. Die friedlichen, geschützten Gewässer um die vielen unbewohnten Inseln sind ideal für Kajaktouren. Bei einer Fahrt entlang der Küste lässt sich die ruhige Seite des Atlantiks spüren und es bietet sich die unvergessliche Chance, einem Wal zu begegnen.