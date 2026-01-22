Im Land des Hummers

Zwischen Atlantik und Seen liegt Kanadas östlichste Provinz und ist vollständig von Wasser umschlossen. Hummer prägt die Küche und den Alltag der Menschen. Neben Leuchttürmen und bunten Küstenorten zeigen üppige Wälder und glitzernde Buchten die Naturschönheit Nova Scotias.
Mit über 13.300 Kilometern Küste ist man in Nova Scotia nie weiter als 60 Kilometer vom Wasser entfernt, dazu durchziehen rund 5400 Seen die Provinz. Der Alltag der Menschen ist vom Meer geprägt. Ob in der langen Seefahrtsgeschichte, im traditionsreichen Schiffbau oder in der Fischerei – überall zeigt sich die tiefe Verbundenheit der Menschen mit dem Ozean.
Hier dreht sich Alles um den Hummer
Halifax von Nova Scotia, wirkt unaufgeregt, sympathisch und ist Fußgänger-freundlich – hier scheint die Zeit langsamer zu vergehen, und auf den Straßen trifft man fast mehr Rotwild als Autos. Was die Hauptstadt ausmacht, ist die perfekte Mischung aus maritimem Flair, lebendiger Kultur und herzlicher Gelassenheit.
Der Name Nova Scotia bedeutet „Neuschottland“ und erinnert an die schottischen Siedler des 17. Jahrhunderts, die hier ihre neue Heimat fanden. Bis heute prägen ihre Traditionen Feste, Musik und Kultur.
Die atemberaubende Natur Nova Scotias weckt den Appetit. Der Star der Region ist eindeutig der Hummer. Seit Jahrhunderten prägt er Kultur, Wirtschaft und das Lebensgefühl der Küstenbewohner. Überall begegnet man ihm: auf Pullis, Fahnen oder als Plüschtier. Es gibt selbst Lieder über das Krustentier. In beinahe jedem Restaurant findet sich fangfrischer Lobster auf der Speisekarte. Ein schmackhafter Genuss, der hier vergleichsweise wenig kostet – ob als ganzer Hummer mit Butter, Salat, Suppe, Sandwich oder Lobster-Roll.
Wer zwischen bunten Hafenhäusern schlendert, den Duft des Meeres in der Nase und den Geschmack frischer Meeresfrüchte auf der Zunge hat, spürt, wie eng das Leben hier mit der Küste verbunden ist. Der Lobster ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor: Mehr als 10.000 Menschen leben von der Hummer-Fischerei. Übrigens: Selbst die Umrisse von Nova Scotia auf der Landkarte erinnern an die Form eines Hummers.
Das typische Bild Neuschottlands prägen die Küstenwächter, die Schiffen Orientierung geben. Der kleine Fischerort Peggy’s Cove ist Heimat des wohl bekanntesten und gleichnamigen Leuchtturms Kanadas. Es riecht nach Salzwasser und Fisch. Alte Fischerkörbe stapeln sich am Kai. Das Dörfchen wimmelt von Besuchern, die sich vor dem Leuchtturm drängen und auf den perfekten Schnappschuss hoffen.
Das pittoreske Städtchen Luneburg zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die bunten Holzhäuser und Kapitänsvillen verraten noch heute, wie die Altstadt 1745 angelegt wurde. Ihren Grundriss hat sie bis heute bewahrt. Nur wenige Minuten von Luneburg entfernt befindet sich das kleine Dörfchen Blue Rocks. Die friedlichen, geschützten Gewässer um die vielen unbewohnten Inseln sind ideal für Kajaktouren. Bei einer Fahrt entlang der Küste lässt sich die ruhige Seite des Atlantiks spüren und es bietet sich die unvergessliche Chance, einem Wal zu begegnen.
Über das ganze Jahr hinweg beeindruckt Nova Scotia mit seiner Farbenpracht: Mal sind es die leuchtenden Blätter der Laubbäume, mal das satte Grün der Wälder oder das klare Blau der Küstengewässer.
Im Herbst ist es besonders schön: Dann verwandeln sich die Laubbäume in ein Feuerwerk aus Rot- und Goldtönen. Alle 13 Nationalparks der Provinz sind Besuchern gut zugänglich. Die Stille der Natur lässt sich im Kejimkujik-Nationalpark genießen, ein wahres Erlebnis für Wanderer und Naturliebhaber. Hier gibt es zahlreiche Rad- und Wanderwege, Kanu-Verleih sowie idyllische Campingmöglichkeiten.
Eine Kanufahrt durch die verzweigten Wasserwege über den spiegelglatten See bietet wunderschöne Ausblicke auf die üppige Landschaft, den scheinbar endlosen Wald und zahlreiche Biberburgen. Mit etwas Glück lassen sich in den flachen Buchten Landschildkröten entdecken, die sich in der Sonne wärmen. Es gibt Elche, Adler und Biber. Begegnungen mit Schwarzbären sind allerdings selten, denn die scheuen Tiere zeigen sich meist nur in den frühen Morgenstunden.
Allgemeine Auskünfte:
www.novascotia.com
Anreise: Discover Airlines fliegt sechsmal wöchentlich von Frankfurt nach Halifax. Austrian Airlines mehrmals täglich zwischen Wien und Frankfurt. Hauptsaison: Juni bis August sowie Herbstmonate
Hotels:
Natürlich lassen wir unsere Reise bei einem gemeinsamen Essen im „Hall’s Harbour Lobster“-Restaurant ausklingen.
Wer danach noch nicht genug hat, kann in Halifax am Flughafen noch einen Hummer kaufen und als Handgepäck mitnehmen – für den kleinen Hummer zwischendurch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.