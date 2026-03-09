Der Europa-Park lädt zu neuen Abenteuern ein

Ab 28. März öffnet Deutschlands größter Freizeitpark seine Tore und präsentiert zahlreiche Neuerungen – von einem neuen Themenbereich bis zu frischen Attraktionen. Und mit etwas Glück gibt es einen unvergesslichen Kurztrip zu gewinnen!
Der Europa-Park erweitert seine Welt: Das Fürstentum Monaco wird ab 2026 als eigener Themenbereich erlebbar – geprägt von mediterranen Fassaden, Hafenatmosphäre und Einblicken in die historische Autosammlung des Fürstenhauses. Parallel dazu feiert Snorri im „Magic Cinema 4D“ sein Leinwanddebüt und entführt Besucher in eine humorvolle, effektreiche Animationswelt.
Westerngefühl in Rust
Die Silver Lake City wächst weiter und verbindet uriges Westernleben mit dem Gefühl, in eine eigene Themenwelt einzutauchen. Der Europa‑Park bietet insgesamt 18 europäische Bereiche, die mit über 100 Attraktionen und einigen der bekanntesten Achterbahnen Europas verknüpft sind. Ob die ikonische „Silver Star“, rasante Holzachterbahn oder liebevoll gestaltete Familienfahrten – dieser Themenreichtum bildet den Rahmen für die Westernstadt, in der Blockhütten, Tipis und Planwagen für besondere Nächte sorgen. Ergänzt wird das Angebot durch neue gastronomische Einrichtungen, Feuerstellen und moderne Virtual‑Reality‑Erlebnisse.
Zwischen Wasserwelt und Erholung
Mit über 50 Rutschen und Attraktionen bleibt Rulantica ein ganzjähriger Anziehungspunkt. Neue Wasserlandschaften und Entspannungsbereiche erweitern das Angebot. Wer nach einem erlebnisreichen Tag zur Ruhe kommen möchte, findet in den Hotels des Resorts oder der Silver Lake City vielfältige Rückzugsorte.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich der Saisoneröffnung am 28. März ein Paket bestehend aus je einer Übernachtung für 4 Personen in einem Planwagen in Silver Lake City inkl. Frühstück und Eintritt in den Europa-Park! Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16.03, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehemnden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.