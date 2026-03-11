Blick auf berühmte Felsen kostet bald Eintritt

Die Einführung eines Eintrittspreises sei „längst überfällig“, meint auch Lisa Patroni vom Victoria Tourism Industry Council. Sie hoffe, dass dadurch die Attraktion sicherer werde. „Es gibt diesen starken Verkehr, keine Fußwege, Fußgänger, die versuchen, von ihren Autos aus zu Fuß zu gehen. Ehrlich gesagt ist es Glück, dass es nicht zu mehr Unfällen gekommen ist“, schildert sie die Situation.