Gebühr ist „nur fair“
Blick auf berühmte Felsen kostet bald Eintritt
Millionen Menschen reisen jedes Jahr in den australischen Port-Campell-Nationalpark und besichtigen die Zwölf Apostel. Bald ist für den Blick auf die berühmten Kalksteinfelsen im Meer allerdings eine Eintrittsgebühr fällig.
Wie hoch die Gebühr sein wird, um die Kalksteinfelsen im Süden Australiens besichtigen zu können, ist aktuell noch nicht klar, berichtet die Zeitung „The Guardian“. Aus Regierungskreisen heiße es allerdings, dass der Eintritt weniger als 20 australische Dollar (rund zwölf Euro) kosten soll.
Zeitgleich mit der Gebühr wird vom australischen Bundesstaat Victoria auch ein Buchungssystem eingeführt. Das soll dabei helfen, die Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Zaum zu halten. Ende des Jahres soll das Besucherzentrum der Zwölf Apostel an der Great Ocean Road eröffnet werden. Dort müssen die Touristinnen und Touristen dann auch die Gebühr zahlen.
Gebühr ist „nicht ungewöhnlich“
„Jeder einzelne Dollar“, der eingenommen werde, fließe wieder in die Region zurück, versichert Umweltminister Steve Dimopoulos. Die Gegend sei durch Küstenerosion, Klimawandel und die vielen Besucherinnen und Besucher bedroht. Er findet die Eintrittgebühr „nur fair“ und „nicht ungewöhnlich“. Auch in anderen australischen Nationalparks müssen Besucherinnen und Besucher Eintritt bezahlen.
Die Einführung eines Eintrittspreises sei „längst überfällig“, meint auch Lisa Patroni vom Victoria Tourism Industry Council. Sie hoffe, dass dadurch die Attraktion sicherer werde. „Es gibt diesen starken Verkehr, keine Fußwege, Fußgänger, die versuchen, von ihren Autos aus zu Fuß zu gehen. Ehrlich gesagt ist es Glück, dass es nicht zu mehr Unfällen gekommen ist“, schildert sie die Situation.
