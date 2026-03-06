Blaudruck entdecken und Haubenküche genießen

Da ist Präzision gefragt. Später dann wird mit Indigo gefärbt, meist in einigen Durchgängen. Nachdem der Stoff das erste Mal aus der Küpe gezogen wird, changiert die Farbe von zuerst Gelb, dann ins Grüne und schlussendlich zu Blau. Das Gewebe wird getrocknet und durch Mangeln geglättet. Bei den Wagners kann man also nicht nur die leuchtend schönen Stoffe in Auftrag geben und kaufen, sondern auch eine alte Tradition erleben. Gruppen melden sich am besten im Vorfeld an.