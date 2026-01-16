Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eilverfahren abgelehnt

Schlappe für Paramount im Tauziehen um Warner Bros

Digital
16.01.2026 08:00
Warner Bros will die Hintergründe der Entscheidung zugunsten von Netflix erst offenlegen, wenn ...
Warner Bros will die Hintergründe der Entscheidung zugunsten von Netflix erst offenlegen, wenn die Aktionäre dem Deal zugestimmt haben.(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Streit um die Übernahme des Unterhaltungskonzerns Warner Bros Discovery muss Paramount Skydance einen juristischen Rückschlag hinnehmen. Ein US-Richter lehnte am Donnerstag einen Antrag des Unternehmens auf eine Beschleunigung des Verfahrens ab. 

0 Kommentare

Paramount will vom Rivalen Warner Auskunft darüber, warum er das 83 Milliarden Dollar (rund 71,2 Milliarden Euro) schweres Übernahmeangebot des Streaminganbieters Netflix dem eigenen Angebot vorzieht. Dieses beläuft sich auf 108 Milliarden Dollar. Keines der drei Unternehmen war für eine Stellungnahme zu der Gerichtsentscheidung zu erreichen. 

Warner Bros will die Hintergründe der Entscheidung zugunsten von Netflix früheren Angaben zufolge erst dann offenlegen, wenn die Aktionäre diesem Deal zugestimmt haben. Ein Termin für eine Abstimmung steht noch nicht fest. Warner Bros hält die Rechte an Filmklassikern wie „Casablanca“, der „Harry Potter“-Reihe oder der TV-Serie „Game of Thrones“. Zum Konzern gehören außerdem der Bezahlsender HBO und der Nachrichtenkanal CNN.

Paramount-Angebot mehrfach zurückgewiesen
Das Unternehmen hat das Angebot von Paramount mehrfach zurückgewiesen. Das Management argumentiert dies unter anderem damit, dass die Finanzierung der Transaktion auf wackligen Beinen stehe. Die Aktionäre sollten daher das Netflix-Angebot annehmen. Einem Insider zufolge will der Streamingdienst den Warner-Eignern ein reines Bar-Angebot unterbreiten.

Lesen Sie auch:
Der Übernahmekampf um die Warner-Studios mit ihren wertvollen Filmreihen wie „Harry Potter“ und ...
Verkauf beschleunigen
Netflix plant reines Bar-Angebot für Warner
14.01.2026
Bieterkampf
Warner lehnt weiteres Angebot von Paramount ab
07.01.2026

Bisher bietet Netflix 27,75 Dollar je Aktie in bar und eigenen Anteilsscheinen. Paramount hatte sein Angebot Anfang Dezember auf 30 Dollar je Aktie angehoben. Wegen Zweifeln an den Finanzierungsplänen hatte US-Milliardär Larry Ellison eine Garantie über rund 40 Milliarden Dollar abgegeben. Der Mitgründer des SAP-Rivalen Oracle ist der Vater von Paramount-Chef David Ellison.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Elon Musks Cybercab wird in Texas getestet, liegt aber hinter dem selbst gesetzten, ehrgeizigen ...
Krone Plus Logo
Schlüssel-KI ist da
Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet
Neue Switch-2-Gaudi
So wild werden die Matches in „Mario Tennis Fever“
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“.
Gemütlich überleben
„I Am Future“: Apokalypse auf die entspannte Tour
2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in ...
Krone Plus Logo
Neue Player, KI-Tricks
Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
461.222 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
204.624 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
187.382 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Digital
Statt Kamera & Co.
IMAS: Smartphone ersetzt im Schnitt acht Geräte
Erfolg für Australien
Social-Media-Verbot: 4,7 Mio. Konten deaktiviert
Eilverfahren abgelehnt
Schlappe für Paramount im Tauziehen um Warner Bros
Krone Plus Logo
Schlüssel-KI ist da
Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet
OpenAI nicht darunter:
Diese „Big Tech“-Firmen zahlen jetzt für Wikipedia

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf