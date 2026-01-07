Warner lehnt weiteres Angebot von Paramount ab

Der Bieterkampf hat auch eine politische Komponente: Während Netflix der Demokratischen Partei nahe steht, ist Larry Ellison ein Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. Trump hatte die Übernahmepläne von Netflix bereits infrage gestellt und dies mit dem „sehr großen Marktanteil“ des Streaminganbieters begründet. Zudem pocht Trump darauf, dass der Fernsehsender CNN, den er in der Vergangenheit wiederholt scharf kritisiert hatte, verkauft wird.