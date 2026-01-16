Eurofighter könnten nach Grönland verlegt werden

Entscheidung über Verlegung steht noch aus

Die Bundeswehr-Mission dient bislang vor allem der Erkundung und der Vorbereitung gemeinsamer NATO-Maßnahmen. Dazu gehören Planungen für den Einsatz von Seefernaufklärungsflugzeugen und mögliche Übungen zur Überwachung des Luftraums. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums betonte, dass Fregatten oder Eurofighter „theoretisch“ verlegt werden könnten, konkrete Entscheidungen seien noch nicht gefallen.