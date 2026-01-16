Unfall: Kadyrows Sohn (18) schwebt in Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall in Grosny sorgt für Aufsehen weit über Tschetschenien hinaus: Adam Kadyrow, der 18-jährige Sohn von Republikchef Ramsan Kadyrow, soll dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Berichte über einen rasant fahrenden Konvoi, gesperrte Straßen und eine Verlegung in die Intensivstation werfen viele Fragen auf – zumal der Unfall in eine Phase fällt, in der bereits über den Gesundheitszustand des mächtigen Vaters spekuliert wird.