Soll Vater beerben
Unfall: Kadyrows Sohn (18) schwebt in Lebensgefahr
Ein schwerer Verkehrsunfall in Grosny sorgt für Aufsehen weit über Tschetschenien hinaus: Adam Kadyrow, der 18-jährige Sohn von Republikchef Ramsan Kadyrow, soll dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Berichte über einen rasant fahrenden Konvoi, gesperrte Straßen und eine Verlegung in die Intensivstation werfen viele Fragen auf – zumal der Unfall in eine Phase fällt, in der bereits über den Gesundheitszustand des mächtigen Vaters spekuliert wird.
Wie die „Kyiv Post“ berichtet, sei Adam Kadyrow nach dem Unfall in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Grosny eingeliefert und dort auf der Intensivstation behandelt worden. Demnach erklärten Quellen, der junge Kadyrow sei bewusstlos gewesen; gesicherte Angaben zu seinem tatsächlichen Zustand habe es aber zunächst nicht gegeben.
Ein oppositioneller Telegram-Kanal habe zudem behauptet, der Konvoi sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als es zu einer Kollision mehrerer Fahrzeuge gekommen sei, bei der auch weitere Personen verletzt worden sein sollen.
Schon per Flugzeug nach Moskau gebracht?
Auch das russische Exilmedium Meduza meldet unter Berufung auf oppositionelle tschetschenische Telegram-Kanäle, dass Adam Kadyrow nach einem Verkehrsunfall in Grosny in kritischem Zustand hospitalisiert worden sei.
Demnach seien Sicherheitskräfte nach dem Crash im Stadtgebiet präsent gewesen und hätten Straßen, insbesondere Zufahrten zum Krankenhaus, gesperrt. In einem späteren Update wurde zudem berichtet, Adam Kadyrow könne zur weiteren Behandlung per Flugzeug nach Moskau gebracht worden sein.
Brutaler Nachfolger seines Vaters?
Adam Kadyrow gilt als eine der schillerndsten und zugleich umstrittensten Figuren im Umfeld der tschetschenischen Machtelite. Trotz seines jungen Alters bekleidet er mehrere einflussreiche Posten, darunter den des Sekretärs des Sicherheitsrates der Republik, und übt Aufsicht über das Innenministerium aus.
Internationale Aufmerksamkeit erlangte er bereits 2023, als ein Video öffentlich wurde, das ihn bei der Misshandlung eines Häftlings zeigte – eine Szene, die sein Vater öffentlich verteidigte und die dennoch selbst im Kreml-nahen Lager für Empörung sorgte.
Auch Machthaber gesundheitlich schwer angeschlagen
Der Unfall fällt zudem in eine Phase intensiver Gerüchte um den Gesundheitszustand von Ramsan Kadyrow, der Tschetschenien seit 2007 regiert. In den vergangenen Wochen hatten oppositionelle und ukrainische Quellen über schwere Erkrankungen des 49-Jährigen berichtet. Offizielle Bestätigungen dazu gibt es nicht.
Umso genauer wird nun beobachtet, wie sich der Zustand seines Sohnes entwickelt – und welche politischen Folgen die Ereignisse im Machtzentrum der russischen Teilrepublik haben könnten.
