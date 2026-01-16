Eisbulle kollabierte vor dem Spiel in der Kabine

Schockmoment in Villach! Vor dem gestrigen ICE-Hockey-League-Spiel zwischen dem VSV und Salzburg gab es plötzlich Alarm in der Bulls-Kabine, weil Peter Hochkofler noch vor dem Aufwärmen aufgrund eines enormen Migräneanfalls kollabiert war. Der Teamarzt der Gastgeber wurde in der Halle ausgerufen, der Stürmer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dieses durfte er später dann wieder verlassen. „Es geht ihm wieder besser“, sagte Coach Viveiros. Heute sollen weitere Untersuchungen folgen.