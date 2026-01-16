Vorteilswelt
Schock in Villach

Eisbulle kollabierte vor dem Spiel in der Kabine

Salzburg
16.01.2026 22:36
Peter Hochkofler musste vor dem Spiel ins Krankenhaus.
Peter Hochkofler musste vor dem Spiel ins Krankenhaus.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Sport rückte vor dem Spiel zwischen dem VSV und Red Bull Salzburg kurz in den Hintergrund. Es gab einen medizinischen Notfall in der Kabine der Eisbullen, Peter Hochkofler musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Eis feierten die Gäste einen 5:2-Sieg. 

Schockmoment in Villach! Vor dem gestrigen ICE-Hockey-League-Spiel zwischen dem VSV und Salzburg gab es plötzlich Alarm in der Bulls-Kabine, weil Peter Hochkofler noch vor dem Aufwärmen aufgrund eines enormen Migräneanfalls kollabiert war. Der Teamarzt der Gastgeber wurde in der Halle ausgerufen, der Stürmer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dieses durfte er später dann wieder verlassen. „Es geht ihm wieder besser“, sagte Coach Viveiros. Heute sollen weitere Untersuchungen folgen.

Zum Sportlichen: Schon nach fünf Minuten traf Nissner bei einem Gestocher zum 1:0, Bourke legte in Folge eines Traumzuspiels von Huber nach (10.). Der VSV wehrte sich – Maxa und Salzburgs Auer, der sein 200. Ligaspiel machte – lieferten sich einen kleinen Fight, doch kurz darauf traf St. Denis zum 3:0 (14.). „Das erste Drittel war super“, so Tom Raffl.

Bourke (vorne) traf in Villach doppelt.
Bourke (vorne) traf in Villach doppelt.(Bild: GEPA)
Die Gastgeber kamen durch die Ex-Bullen Rebernig (33.) und Hughes (45.) jeweils im Powerplay zwar auf ein Tor heran, aber Coe per Penalty (53.) und Bourke (59./Empty Net) fixierten den verdienten 5:2-Endstand. „Ich bin mit unserer Leistung zufrieden“, erklärte Viveiros.

Salzburg

