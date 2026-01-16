Eisbulle kollabierte vor dem Spiel in der Kabine

Der Sport rückte vor dem Spiel zwischen dem VSV und Red Bull Salzburg kurz in den Hintergrund. Es gab einen medizinischen Notfall in der Kabine der Eisbullen, Peter Hochkofler musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Eis feierten die Gäste einen 5:2-Sieg.
Schockmoment in Villach! Vor dem gestrigen ICE-Hockey-League-Spiel zwischen dem VSV und Salzburg gab es plötzlich Alarm in der Bulls-Kabine, weil Peter Hochkofler noch vor dem Aufwärmen aufgrund eines enormen Migräneanfalls kollabiert war. Der Teamarzt der Gastgeber wurde in der Halle ausgerufen, der Stürmer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dieses durfte er später dann wieder verlassen. „Es geht ihm wieder besser“, sagte Coach Viveiros. Heute sollen weitere Untersuchungen folgen.
Zum Sportlichen: Schon nach fünf Minuten traf Nissner bei einem Gestocher zum 1:0, Bourke legte in Folge eines Traumzuspiels von Huber nach (10.). Der VSV wehrte sich – Maxa und Salzburgs Auer, der sein 200. Ligaspiel machte – lieferten sich einen kleinen Fight, doch kurz darauf traf St. Denis zum 3:0 (14.). „Das erste Drittel war super“, so Tom Raffl.
Die Gastgeber kamen durch die Ex-Bullen Rebernig (33.) und Hughes (45.) jeweils im Powerplay zwar auf ein Tor heran, aber Coe per Penalty (53.) und Bourke (59./Empty Net) fixierten den verdienten 5:2-Endstand. „Ich bin mit unserer Leistung zufrieden“, erklärte Viveiros.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.