Schock beim VSV: „Bulle“ kollabierte in Kabine!

Insgesamt musste KAC (bei dem Gerrit Böhs und Lennart Leitner ihr erstes Bundesligamatch abspulten!) gegen die Ungarn sieben Stützen vorgeben. Dazu gab’s ja auch eine Woche Pause ohne Spiel – da fehlte der Rhythmus. Das Match plätscherte lange dahin, dann sorgten Petersen und Simovic per „Doppelschlag“ binnen 33 Sekunden kurz vor Ende des Startdrittels für das 2:0. Die Ungarn glichen gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts mit zwei Treffern binnen zwei Minuten aus – 2:2 (24.).