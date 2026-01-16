Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwarzmarkt floriert

Wie Starlink Internet-Blockade im Iran durchdringt

Digital
16.01.2026 10:13
Archivbild: Eine SpaceX-Rakete setzt einen Stapel Starlink-Satelliten frei.
Archivbild: Eine SpaceX-Rakete setzt einen Stapel Starlink-Satelliten frei.(Bild: SpaceX)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit einer Woche ist die Bevölkerung im Iran vom Internet abgeschnitten. Die beispiellose Kommunikationsblockade versetzt Iraner im Ausland in Sorge um ihre Familien. Seit Dienstag sind zwar wieder Auslandsgespräche möglich, Rückrufe bleiben jedoch blockiert. Die Einschränkungen schüren Wut, Verzweiflung und Unsicherheit in der Gesellschaft.

0 Kommentare

Die iranische Regierung begründete den Schritt mit einer Bedrohung für die Staatssicherheit. Kritiker hingegen sehen darin den Versuch, nicht nur die Organisation von Protesten zu erschweren, sondern auch zu verhindern, dass Bilder der tödlichen Gewalt durch Sicherheitskräfte an die Öffentlichkeit gelangen. Eine der wenigen Möglichkeiten, die Internetblockade zu umgehen, bietet das Satelliten-Internet Starlink von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX.

Wie Starlink funktioniert
Das Rückgrat des Systems bildet ein Netzwerk aus Tausenden Satelliten. Nutzer benötigen eine Empfangs- und Sendeeinheit mit integrierter Routerfunktion und einer flachen Satellitenantenne. Starlink ist damit unabhängig von herkömmlicher Telekommunikations-Infrastruktur. SpaceX, das den Dienst betreibt, hat den Zugang im Iran kostenlos freigeschaltet. Doch die nötigen Geräte kosten laut Medienberichten auf dem Schwarzmarkt mehr als 1.000 Dollar – für viele unbezahlbar.

Das Satelliten-System kann die Blockade punktuell durchdringen – aber nicht die lahmgelegte Infrastruktur ersetzen. Starlink ist im Iran verboten. Deshalb sind nur Empfangsgeräte im Einsatz, die auf verschiedenen Wegen ins Land geschmuggelt wurden. Es dürften rund 50.000 Terminals sein, sagte dem Finanzdienst Bloomberg der Aktivist Ahmad Ahmadian, dessen Organisation Holistic Resilience Iranern Zugang zu Starlink ermöglichen will.

Nicht die erste Internetblockade im Iran 
Die Telekommunikationsbranche der Islamischen Republik steht unter Kontrolle der Regierung. Bereits bei früheren Protesten nutzte sie diese Macht, um den Internetzugang gezielt zu drosseln. Die aktuelle, umfassende Netzblockade begann am 8. Jänner. Laut der Beobachtergruppe Netblocks brach der Datenverkehr dabei um 99 Prozent ein. Auch während des Krieges mit Israel im vergangenen Jahr wurde das Netz kurzzeitig abgeschaltet. Eine derart lang anhaltende Sperre gab es zuletzt 2019 – auch damals kamen viele Demonstranten ums Leben.

Ein kleiner, privilegierter Kreis aus Regierung und Militär dürfte weiter ungehinderten Internetzugang haben. Einige staatliche und regierungsnahe Medien etwa verbreiten ihre Sicht auf die Massenproteste weiterhin über Telegram. Selbst in normalen Zeiten ist das Netz im Iran stark zensiert. Viele Webseiten und Apps sind gesperrt. Um die Blockaden zu umgehen, nutzen Iraner sogenannte Tunneldienste (VPN), deren Erwerb einen eigenen kleinen Markt bildet.

Lesen Sie auch:
Um Starlink zu nutzen, braucht man spezielle Antennen und Empfangsgeräte. Sie sind im Iran ...
Geschenk von Musk
Starlink im Iran: SpaceX öffnet Zugang zum Netz
14.01.2026
Seit Tagen offline
Proteste im Iran: Trump will mit Starlink helfen
12.01.2026
FCC gibt grünes Licht
SpaceX darf 7500 neue Starlink-Satelliten starten
10.01.2026

Unterdrückungsapparat setzt auf Razzien
Für die Nutzung von Starlink drohen jahrelange Haftstrafen. Ein potenzielles Problem für die Nutzer ist, dass die Antennen ein freies Sichtfeld zu Satelliten am Himmel brauchen. Idealerweise müssen sie also irgendwo im Freien platziert werden, wo sie von den Behörden entdeckt werden können. Aktivisten zufolge setzen sie dafür unter anderem Drohnen ein. Auch können von den Terminals ausgehende Signale aufgespürt werden.

Informieren konnten sich die Menschen in dem Land mit etwa 90 Millionen Einwohnern in den vergangenen Tagen teilweise über Exilsender, die ihre Programme über Satelliten-Fernsehen ausstrahlen. In mehreren Teilen der Hauptstadt Teheran haben Sicherheitskräfte jedoch bereits begonnen, Satellitenschüsseln von den Hausdächern zu beschlagnahmen – eine alte Praxis aus der Zeit vor dem Internet. Wann das Internet wieder funktioniert, ist unklar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Elon Musks Cybercab wird in Texas getestet, liegt aber hinter dem selbst gesetzten, ehrgeizigen ...
Krone Plus Logo
Schlüssel-KI ist da
Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet
Neue Switch-2-Gaudi
So wild werden die Matches in „Mario Tennis Fever“
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“.
Gemütlich überleben
„I Am Future“: Apokalypse auf die entspannte Tour
2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in ...
Krone Plus Logo
Neue Player, KI-Tricks
Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Digital
Schwarzmarkt floriert
Wie Starlink Internet-Blockade im Iran durchdringt
Jugendschutz im Netz
TikTok: Neue Technologie erkennt Nutzer unter 13
Statt Kamera & Co.
IMAS: Smartphone ersetzt im Schnitt acht Geräte
Erfolg für Australien
Social-Media-Verbot: 4,7 Mio. Konten deaktiviert
Eilverfahren abgelehnt
Schlappe für Paramount im Tauziehen um Warner Bros

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf