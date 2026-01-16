Wie Starlink Internet-Blockade im Iran durchdringt

Nicht die erste Internetblockade im Iran

Die Telekommunikationsbranche der Islamischen Republik steht unter Kontrolle der Regierung. Bereits bei früheren Protesten nutzte sie diese Macht, um den Internetzugang gezielt zu drosseln. Die aktuelle, umfassende Netzblockade begann am 8. Jänner. Laut der Beobachtergruppe Netblocks brach der Datenverkehr dabei um 99 Prozent ein. Auch während des Krieges mit Israel im vergangenen Jahr wurde das Netz kurzzeitig abgeschaltet. Eine derart lang anhaltende Sperre gab es zuletzt 2019 – auch damals kamen viele Demonstranten ums Leben.