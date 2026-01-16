50. Weltcup-Sieg! Aber der Jubel kannte Grenzen

Ein stolzes Jubiläum! Johannes Aigner feierte Freitag in Saalbach im Super-G nach den Abfahrtserfolgen am Dienstag und Mittwoch seinen 50. Sieg im Paraski-Weltcup! Der Gloggnitzer lachte nach dem Hattrick am Zwölferkogel: „Da werde ich am Abend schon eine Runde ausgeben.“ Aber „Hansi“ betonte auch: „Es ist trotzdem nur eine Zahl.“ Seiner Schwester Veronika gelang mit Guide und Schwester Elisabeth auch ein Hattrick!
Das Salzburger Land ist ein guter Boden für den sehbehinderten Skifahrer Johannes Aigner.I m Februar 2021 feierte er in Leogang in einem Riesentorlauf seinen ersten Sieg im Paraski-Weltcup: „Daran kann ich mich noch genau erinnern, das war schon sehr besonders.“ Knapp fünf Jahre später hält der 20-Jährige bei 50 Weltcupsiegen.
Cheftrainer Manfred Widauer, der einst Beat Feuz und Felix Neureuther geformt hat, sagt: „Das ist schon eine bemerkenswerte Zahl. Ein Sieg ist nie selbstverständlich. Und Hansi hat ja als Allrounder seine Siege in allen Disziplinen geholt. Das ist schon sehr stark.“
„Es ist trotzdem nur eine Zahl“
Der Niederösterreicher stellte aber auch klar: „Es ist trotzdem nur eine Zahl. Ich werde Freitag Abend schon eine Runde ausgeben. Aber groß feiern werden wir es nicht, da Samstag noch ein Super-G auf dem Programm steht. Und nächste Woche geht es dann schon mit dem Weltcup in Feldberg weiter.“
Bei der Videoanalyse am Abend sprach Hansi eine halbe Stunde mit Widauer. Der Tiroler Coach unterstreicht: „Er ist mit seinen 20 Jahren richtig gut aufgestellt, hat einen sehr sachlichen und nüchternen Zugang zu den Dingen, will sich immer weiter verbessern. Das gefällt mir sehr gut.“
„Diese Skianzüge waren herrlich“
Daheim in Gloggnitz freute sich Mama Petra mit: „Das ist schon eine große Hausnummer. Und das in gerade einmal fünf Jahren. Das ist schon überwältigend.“ Die Mutter kann sich auch noch an das allererste Skirennen ihres Sohns erinnern: „Das war am 15. März 2009 auf der Rax. Auf diesen Pokal war Hansi unglaublich stolz. Ich habe das Foto erst vor kurzem digitalisiert. Daher weiß ich das noch genau.“ Lachender Nachsatz: „Diese Skianzüge waren herrlich, schön bunt und richtig dick.“
Veronika Aigner hält bei schon 63 Weltcup-Siegen
Hansis Schwester Veronika, die in Saalbach mit Schwester und Guide Elisabeth nach den beiden Abfahrten im Super-G am Freitag wie Johannes den Hattrick perfekt machte, hält bei bereits 63 Weltcupsiegen. Cheftrainer Manfred Widauer verbeugt sich vor ihr: „Vroni hat sich einst hier am Zwölferkogel das Kreuzband gerissen. Daher ist sie mit Respekt hier her gekommen. Aber sie hat sich vom ersten Tag an voll überwunden und hat ganz starke Leistungen gezeigt.“
Donnerstag noch Prüfung in der Schule gehabt
Auch für Elina Stary gab es vom Coach ein großes Lob: „Sie hatte Donnerstag noch eine Prüfung in der Schule, ist erst am Abend nach Saalbach gekommen. Und dann fährt Elina in ihrer ersten Super-G-Saison auf dieser anspruchsvollen Strecke, auf der jederzeit auch ein Weltcup der Nichtbehinderten stattfinden könnte, nach nur einer Besichtigung gleich auf Platz zwei. Das war richtig gut.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.