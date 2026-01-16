50. Weltcup-Sieg! Aber der Jubel kannte Grenzen

„Diese Skianzüge waren herrlich“

Daheim in Gloggnitz freute sich Mama Petra mit: „Das ist schon eine große Hausnummer. Und das in gerade einmal fünf Jahren. Das ist schon überwältigend.“ Die Mutter kann sich auch noch an das allererste Skirennen ihres Sohns erinnern: „Das war am 15. März 2009 auf der Rax. Auf diesen Pokal war Hansi unglaublich stolz. Ich habe das Foto erst vor kurzem digitalisiert. Daher weiß ich das noch genau.“ Lachender Nachsatz: „Diese Skianzüge waren herrlich, schön bunt und richtig dick.“