Schock in Marseille
Lieferwagen rollt in Schülergruppe: Elf Verletzte
Ein Lieferwagen ist im südfranzösischen Marseille in eine Schülergruppe gerollt und hat elf Menschen verletzt, darunter neun Kinder. Der Fahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Auto, die Ermittlungen laufen.
Der Fahrer des Lieferwagens hatte sein Fahrzeug auf einer leicht abschüssigen Straße in der Nähe einer Schule abgestellt und für eine Zustellung verlassen, wie die örtliche Zeitung „La Provence“ berichtete. Offenbar funktionierten die Bremsen des Wagens nicht richtig, denn er rollte rückwärts in die Gruppe von rund 20 Schülerinnen und Schülern und drei Erwachsenen. Der Unfall passierte, als die Kinder von einem Schulausflug zurückkamen, wie der Bürgermeister der Hafenstadt, Benoît Payan, mitteilte.
Laut den Rettungskräften kamen vier Schülerinnen und vier Schüler im Alter zwischen acht und elf Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 27 und 40 Jahren mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie der Sender TF1 berichtete. Ernsthaft verletzt wurde ein weiterer achtjähriger Bub, bei dem der Verdacht auf einen Knochenbruch bestand.
Der Fahrer des Lieferwagens wurde von der Polizei befragt, er musste einen Alkohol- und Drogentest machen. Nach ersten Erkenntnissen versagten die Bremsen des Fahrzeugs, das sich ansonsten in einem ordnungsgemäßen Zustand befand. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Für die Betroffenen wurde psychologische Hilfe organisiert.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.