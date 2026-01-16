Lieferwagen rollt in Schülergruppe: Elf Verletzte

Der Fahrer des Lieferwagens hatte sein Fahrzeug auf einer leicht abschüssigen Straße in der Nähe einer Schule abgestellt und für eine Zustellung verlassen, wie die örtliche Zeitung „La Provence“ berichtete. Offenbar funktionierten die Bremsen des Wagens nicht richtig, denn er rollte rückwärts in die Gruppe von rund 20 Schülerinnen und Schülern und drei Erwachsenen. Der Unfall passierte, als die Kinder von einem Schulausflug zurückkamen, wie der Bürgermeister der Hafenstadt, Benoît Payan, mitteilte.