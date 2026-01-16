Vorteilswelt
Schock in Marseille

Lieferwagen rollt in Schülergruppe: Elf Verletzte

Ausland
16.01.2026 22:53
Der Fahrer stellte den Wagen ab und verließ ihn für eine Zustellung. (Symbolbild)
Der Fahrer stellte den Wagen ab und verließ ihn für eine Zustellung. (Symbolbild)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Lieferwagen ist im südfranzösischen Marseille in eine Schülergruppe gerollt und hat elf Menschen verletzt, darunter neun Kinder. Der Fahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Auto, die Ermittlungen laufen.

Der Fahrer des Lieferwagens hatte sein Fahrzeug auf einer leicht abschüssigen Straße in der Nähe einer Schule abgestellt und für eine Zustellung verlassen, wie die örtliche Zeitung „La Provence“ berichtete. Offenbar funktionierten die Bremsen des Wagens nicht richtig, denn er rollte rückwärts in die Gruppe von rund 20 Schülerinnen und Schülern und drei Erwachsenen. Der Unfall passierte, als die Kinder von einem Schulausflug zurückkamen, wie der Bürgermeister der Hafenstadt, Benoît Payan, mitteilte.

Laut den Rettungskräften kamen vier Schülerinnen und vier Schüler im Alter zwischen acht und elf Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 27 und 40 Jahren mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie der Sender TF1 berichtete. Ernsthaft verletzt wurde ein weiterer achtjähriger Bub, bei dem der Verdacht auf einen Knochenbruch bestand.

Der Fahrer des Lieferwagens wurde von der Polizei befragt, er musste einen Alkohol- und Drogentest machen. Nach ersten Erkenntnissen versagten die Bremsen des Fahrzeugs, das sich ansonsten in einem ordnungsgemäßen Zustand befand. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Für die Betroffenen wurde psychologische Hilfe organisiert.

