EU warnt Airlines jetzt vor Flügen über den Iran

Die Warnung gilt ausdrücklich für alle Flughöhen und soll das Risiko für den zivilen Luftverkehr minimieren. In einer Mitteilung an die Airlines rief die EASA am Freitagabend dazu auf, nicht „im iranischen Luftraum“ zu fliegen. Zur Begründung verwies die Behörde auf „die aktuelle Situation und die Möglichkeit einer Militäraktion der USA“, infolge derer die iranische Luftabwehr in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden sei.