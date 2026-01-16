„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“

Während die Bundesregierung an Paketabgaben und Plastiksteuern arbeitet, wirft Greenpeace einen kritischen Blick auf ein anderes Problem: die Steuerungleichheit bei Milchprodukten. Im krone.tv-Interview erklärt Jasmin Duregger, warum das aktuelle System für Konsumentinnen und Konsumenten irreführend sei.
„Der Preis stimmt einfach nicht“, so Greenpeace-Sprecherin Jasmin Duregger und betont, dass pflanzliche Lebensmittel nicht nur besser für das Klima seien, sondern auch für die Gesundheit. Trotzdem würden viele Menschen beim Einkauf merken, dass klimafreundlichere Alternativen oft teurer sind – etwa bei pflanzlichen Milchprodukten. „Es kann nicht sein, dass man draufzahlt, wenn man sich klimafreundlicher ernähren möchte“, so die Greenpeace-Expertin.
Die Organisation fordert daher, pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer zu befreien oder zumindest gleich zu besteuern wie tierische Produkte. Das würde laut Duregger auch einen wichtigen Anreiz schaffen, öfter zu nachhaltigen Lebensmitteln zu greifen.
Greenpeace appelliert auch an die Bevölkerung, aktiv zu werden. Klimaschutz sei kein isoliertes Thema, sondern spiele in viele andere Krisen hinein. Ernteausfälle könnten etwa die Lebensmittelpreise steigen lassen. „Generell brauchen wir einfach auch von der Bevölkerung den Druck und eben das Lautsein und das Einfordern von Klimaschutz. Denn auf lange Frist profitieren wir alle davon“, erklärt Duregger.
Das ganze Interview sehen Sie oben im Video!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.