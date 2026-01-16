„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“

Greenpeace appelliert auch an die Bevölkerung, aktiv zu werden. Klimaschutz sei kein isoliertes Thema, sondern spiele in viele andere Krisen hinein. Ernteausfälle könnten etwa die Lebensmittelpreise steigen lassen. „Generell brauchen wir einfach auch von der Bevölkerung den Druck und eben das Lautsein und das Einfordern von Klimaschutz. Denn auf lange Frist profitieren wir alle davon“, erklärt Duregger.