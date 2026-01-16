Vorteilswelt
Greenpeace-Forderung

„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“

Österreich
16.01.2026 21:00
Porträt von Stefana Madjarov
Von Stefana Madjarov

Während die Bundesregierung an Paketabgaben und Plastiksteuern arbeitet, wirft Greenpeace einen kritischen Blick auf ein anderes Problem: die Steuerungleichheit bei Milchprodukten. Im krone.tv-Interview erklärt Jasmin Duregger, warum das aktuelle System für Konsumentinnen und Konsumenten irreführend sei.

0 Kommentare

„Der Preis stimmt einfach nicht“, so Greenpeace-Sprecherin Jasmin Duregger und betont, dass pflanzliche Lebensmittel nicht nur besser für das Klima seien, sondern auch für die Gesundheit. Trotzdem würden viele Menschen beim Einkauf merken, dass klimafreundlichere Alternativen oft teurer sind – etwa bei pflanzlichen Milchprodukten. „Es kann nicht sein, dass man draufzahlt, wenn man sich klimafreundlicher ernähren möchte“, so die Greenpeace-Expertin.

Im krone.tv-Interview erklärt Jasmin Duregger von Greenpeace, warum das aktuelle System für Konsumentinnen und Konsumenten irreführend sei.
Im krone.tv-Interview erklärt Jasmin Duregger von Greenpeace, warum das aktuelle System für Konsumentinnen und Konsumenten irreführend sei.(Bild: krone.tv)

Die Organisation fordert daher, pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer zu befreien oder zumindest gleich zu besteuern wie tierische Produkte. Das würde laut Duregger auch einen wichtigen Anreiz schaffen, öfter zu nachhaltigen Lebensmitteln zu greifen.

Greenpeace appelliert auch an die Bevölkerung, aktiv zu werden. Klimaschutz sei kein isoliertes Thema, sondern spiele in viele andere Krisen hinein. Ernteausfälle könnten etwa die Lebensmittelpreise steigen lassen. „Generell brauchen wir einfach auch von der Bevölkerung den Druck und eben das Lautsein und das Einfordern von Klimaschutz. Denn auf lange Frist profitieren wir alle davon“, erklärt Duregger.

Das ganze Interview sehen Sie oben im Video!

