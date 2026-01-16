Vorteilswelt
Handball-Wahnsinn

Spektakuläres Match endet mit neuem EM-Rekord

Handball
16.01.2026 20:38
Die Partie endete mit einem neuen EM-Rekord!
Die Partie endete mit einem neuen EM-Rekord!(Bild: AP/Cornelius Poppe)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Handballer aus Slowenien und Montenegro haben bei der EM einen Rekord aufgestellt und dabei ein ordentliches Spektakel geliefert. 

81 Tore fielen beim 41:40-Sieg der Slowenen in ihrem ersten Gruppenspiel in Oslo.

Die bisherige EM-Bestmarke datierte nach Angaben der Europäischen Handball-Föderation (EHF) aus dem Jahr 2016. Damals setzte sich Belarus mit 39:38 gegen Island durch.

Spektakel
