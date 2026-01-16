Antrag nach der ersten gemeinsamen Nacht – mit 80!

Der große Streit

Und dann war da ja auch noch der große Streit. Denn nur zwei Tage, nachdem Johan bei Ellen eingezogen war, zog er auch schon wieder aus. „Das war das Schrecklichste, was mir überhaupt passieren konnte“, gesteht Ellen. Inzwischen haben sich die beiden wieder vertragen und Ellen sieht den Streit als Warnung. Johan habe seine Entscheidungsfreiheit in Gefahr gesehen, und das zu Recht. Sie habe wohl kurzzeitig vergessen, dass er auch seine Freiheiten brauche, gibt sie zu.