„Kaum geschlafen“
Antrag nach der ersten gemeinsamen Nacht – mit 80!
Ihre Geschichte hätte sich Hollywood nicht schöner ausdenken können. Schon nach der ersten gemeinsamen Nacht hat Ellen ihren Johan gefragt, ob er sie heiraten will – und das mit 80 Jahren! Und auch sonst ist die Geschichte des frischgebackenen Ehepaares alles andere als gewöhnlich.
Ellen Schmitz (80) und Johan van Dijk (78) haben sich im September online kennengelernt. „Wir haben uns gleich jede Stunde eine E-Mail geschickt, und das zwei Tage lang“, erzählen die beiden der Deutschen Presseagentur von ihrer ungewöhnlichen Kennenlerngeschichte.
Die E-Mails der Deutschen und des Niederländers hatten es in sich, es seien richtige Liebesbriefe gewesen, schwärmt Ellen. „Wir haben uns beide so gut miteinander gefühlt, dass wir gar keine Befürchtungen oder Hemmungen hatten.“ Die beiden fühlten sich so wohl miteinander, dass sie nichts anbrennen ließen. „Wenn ich die Liebesbriefe jetzt lese, sage ich manchmal zu Johan: Die sind nicht jugendfrei“, gibt Ellen zu.
Erstes Date nach zwei Tagen
Schon nach zwei Tagen lud Ellen ihren Johan zu sich nach Hage in Norddeutschland ein – und er kam! „Das ist er, das ist der Mann, auf den ich gehofft habe“, seien ihre Gedanken gewesen, als sie Johan zum ersten Mal gesehen habe, erinnert sich die frisch gebackene Ehefrau. „Es war ein wunderschöner Moment“, stimmt Johan zu, der damals noch im niederländischen Apeldoorn wohnte.
Die beiden hatten ein sehr ausführliches erstes Date, denn Johan blieb gleich über Nacht. Ellen zeigte Johan also das Gästezimmer, „und da fragt mich dieser wunderbare Mann ganz harmlos: Müssen wir denn in getrennten Zimmern schlafen?“, lässt Ellen die Situation noch einmal Revue passieren. Also schliefen die beiden gemeinsam in einem Zimmer „und haben eigentlich überhaupt nicht geschlafen.“
„In meiner tiefen Verzweiflung fiel mir nichts anderes ein“
Nach der gemeinsamen romantischen Nacht hatte Ellen Angst, dass Johan kalte Füße bekommen könnte, und stellte ihm kurzerhand die Frage aller Fragen. „In meiner tiefen Verzweiflung fiel mir nichts anderes ein, als Johan zu fragen: Möchtest du mich vielleicht heiraten?“ Dieser hielt die Frage zuerst für einen Scherz, sagte dann aber ja. Nicht alle waren so begeistert von den Hochzeitsplänen. Ein alter Freund von Ellen bezeichnete Johan sogar als Heiratsschwindler.
Der große Streit
Und dann war da ja auch noch der große Streit. Denn nur zwei Tage, nachdem Johan bei Ellen eingezogen war, zog er auch schon wieder aus. „Das war das Schrecklichste, was mir überhaupt passieren konnte“, gesteht Ellen. Inzwischen haben sich die beiden wieder vertragen und Ellen sieht den Streit als Warnung. Johan habe seine Entscheidungsfreiheit in Gefahr gesehen, und das zu Recht. Sie habe wohl kurzzeitig vergessen, dass er auch seine Freiheiten brauche, gibt sie zu.
Doch sie haben diese Krise überstanden und die Liebe der beiden Turteltäubchen ist kaum zu übersehen. Nur wenige Monate nach dem Antrag im September war es auch so weit: Im Dezember läuteten die Hochzeitsglocken bei Ellen und Johan.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.