Fürst Albert unterzog sich Eingriff an Kopfhaut

Vorsorgemaßnahmen empfohlen

Fürst Albert II. ist Ehemann von Fürstin Charlène und Vater der Zwillinge Jacques und Gabriella (11). Hautärzte weisen darauf hin, dass Männer mit Glatze besonders gefährdet sind, an Hautkrebs oder seinen Vorstufen zu erkranken, da Stirn und Glatze – neben Nasenrücken und Wangen – stark der UV-Strahlung ausgesetzt sind.