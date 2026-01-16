Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statt Kamera & Co.

IMAS: Smartphone ersetzt im Schnitt acht Geräte

Digital
16.01.2026 08:18
Bei Jüngeren im Alter von 16 bis 34 Jahren ersetzt das Smartphone sogar fast zehn Geräte.
Bei Jüngeren im Alter von 16 bis 34 Jahren ersetzt das Smartphone sogar fast zehn Geräte.(Bild: Natee Meepian - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Smartphone ersetzt rund acht andere Geräte, am häufigsten Videokamera, Festnetztelefon und Fotoapparat – so das Ergebnis eines am Freitag veröffentlichten IMAS-Reports. 31 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass das Smartphone ihren eigenen Alltag stark verändert, habe.

0 Kommentare

Im Schnitt würden acht Gegenstände durch das Smartphone ersetzt, bei Jüngeren im Alter von 16 bis 34 Jahren sogar fast zehn Geräte. Befragt wurden 1022 Personen, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, im November 2025 in persönlichen Interviews.

Beim Video aufnehmen, Telefonieren und Fotografieren ersetzt für je rund 60 Prozent der Befragten das Smartphone die zuvor benutzten Geräte. Etwas mehr als die Hälfte nimmt das Telefon statt des Weckers und statt einer gedruckten Straßenkarte, wobei 29 Prozent einen Wecker und 17 Prozent eine Karte in Gebrauch haben.

46 bzw. 45 Prozent geben dem Handy gegenüber einem Wörterbuch und einer GPS-Navigation den Vorzug, je 43 Prozent nutzen es als Taschenrechner oder zum Fotos anschauen. Für 40 Prozent hat der Papier-Kalender die Nase vorn, 34 Prozent tragen ihre Termine im Smartphone ein.

Bislang kein Ersatz für Autoschlüssel, Fernseher und Buch
Als Autoschlüssel, Fernseher und Buch verwenden nur wenige Österreicher (fünf bis acht Prozent) ihr Telefon: 84 Prozent benutzen den Autoschlüssel, 79 den Fernseher und 73 Prozent ein gedrucktes Buch. Radio hören, bezahlen (mit Karte), Zeitungen lesen und eine Einkaufsliste notieren sind ebenfalls Dinge, die mehr als 60 Prozent ohne Smartphone erledigen.

Rund ein Viertel verwendet es aber statt Zettel und Stift für Notizen, statt dem Scanner, statt einer Spielkonsole und statt eines Kochbuchs. Immerhin 54 Prozent notieren noch mit Stift und Papier und 52 Prozent verwenden einen Scanner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Elon Musks Cybercab wird in Texas getestet, liegt aber hinter dem selbst gesetzten, ehrgeizigen ...
Krone Plus Logo
Schlüssel-KI ist da
Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet
Neue Switch-2-Gaudi
So wild werden die Matches in „Mario Tennis Fever“
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“.
Gemütlich überleben
„I Am Future“: Apokalypse auf die entspannte Tour
2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in ...
Krone Plus Logo
Neue Player, KI-Tricks
Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
461.222 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
204.624 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
187.382 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Digital
Statt Kamera & Co.
IMAS: Smartphone ersetzt im Schnitt acht Geräte
Erfolg für Australien
Social-Media-Verbot: 4,7 Mio. Konten deaktiviert
Eilverfahren abgelehnt
Schlappe für Paramount im Tauziehen um Warner Bros
Krone Plus Logo
Schlüssel-KI ist da
Warum beim autonomen Auto jetzt der Turbo zündet
OpenAI nicht darunter:
Diese „Big Tech“-Firmen zahlen jetzt für Wikipedia

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf