IMAS: Smartphone ersetzt im Schnitt acht Geräte

Das Smartphone ersetzt rund acht andere Geräte, am häufigsten Videokamera, Festnetztelefon und Fotoapparat – so das Ergebnis eines am Freitag veröffentlichten IMAS-Reports. 31 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass das Smartphone ihren eigenen Alltag stark verändert, habe.
Im Schnitt würden acht Gegenstände durch das Smartphone ersetzt, bei Jüngeren im Alter von 16 bis 34 Jahren sogar fast zehn Geräte. Befragt wurden 1022 Personen, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren, im November 2025 in persönlichen Interviews.
Beim Video aufnehmen, Telefonieren und Fotografieren ersetzt für je rund 60 Prozent der Befragten das Smartphone die zuvor benutzten Geräte. Etwas mehr als die Hälfte nimmt das Telefon statt des Weckers und statt einer gedruckten Straßenkarte, wobei 29 Prozent einen Wecker und 17 Prozent eine Karte in Gebrauch haben.
46 bzw. 45 Prozent geben dem Handy gegenüber einem Wörterbuch und einer GPS-Navigation den Vorzug, je 43 Prozent nutzen es als Taschenrechner oder zum Fotos anschauen. Für 40 Prozent hat der Papier-Kalender die Nase vorn, 34 Prozent tragen ihre Termine im Smartphone ein.
Bislang kein Ersatz für Autoschlüssel, Fernseher und Buch
Als Autoschlüssel, Fernseher und Buch verwenden nur wenige Österreicher (fünf bis acht Prozent) ihr Telefon: 84 Prozent benutzen den Autoschlüssel, 79 den Fernseher und 73 Prozent ein gedrucktes Buch. Radio hören, bezahlen (mit Karte), Zeitungen lesen und eine Einkaufsliste notieren sind ebenfalls Dinge, die mehr als 60 Prozent ohne Smartphone erledigen.
Rund ein Viertel verwendet es aber statt Zettel und Stift für Notizen, statt dem Scanner, statt einer Spielkonsole und statt eines Kochbuchs. Immerhin 54 Prozent notieren noch mit Stift und Papier und 52 Prozent verwenden einen Scanner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.