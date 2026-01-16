IMAS: Smartphone ersetzt im Schnitt acht Geräte

Beim Video aufnehmen, Telefonieren und Fotografieren ersetzt für je rund 60 Prozent der Befragten das Smartphone die zuvor benutzten Geräte. Etwas mehr als die Hälfte nimmt das Telefon statt des Weckers und statt einer gedruckten Straßenkarte, wobei 29 Prozent einen Wecker und 17 Prozent eine Karte in Gebrauch haben.