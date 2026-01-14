Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verkauf beschleunigen

Netflix plant reines Bar-Angebot für Warner

Web
14.01.2026 07:44
Der Übernahmekampf um die Warner-Studios mit ihren wertvollen Filmreihen wie „Harry Potter“ und ...
Der Übernahmekampf um die Warner-Studios mit ihren wertvollen Filmreihen wie „Harry Potter“ und „Game of Thrones“ ist die derzeit am meisten beachtete Schlacht in Hollywood.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

Netflix dürfte im Ringen um Teile von Warner Bros Discovery ein reines Bar-Angebot vorbereiten. Damit solle ein Verkauf der Filmstudios und des Streaminggeschäfts beschleunigt werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Nachricht beflügelte die Aktien der beteiligten Unternehmen. 

0 Kommentare

Zum Handelsschluss am Dienstag legten die Papiere von Warner Bros um 1,62 Prozent zu, die von Netflix gewannen 1,02 Prozent. Zuerst hatte die Agentur Bloomberg News über die geplante Bar-Offerte berichtet. Netflix lehnte eine Stellungnahme ab, während von Warner Bros zunächst kein Kommentar zu erhalten war.

Übernahmekampf zwischen Netflix und Paramount
Der Übernahmekampf um die Warner-Studios mit ihren wertvollen Filmreihen wie „Harry Potter“ und „Game of Thrones“ ist die derzeit am meisten beachtete Schlacht in Hollywood. Konkurrent Paramount Skydance argumentiert, sein Bar-Angebot über 30 Dollar je Aktie für das gesamte Warner-Unternehmen sei dem bisherigen Netflix-Angebot überlegen. Dieses bestand aus Bargeld und Aktien im Wert von 27,75 Dollar je Aktie nur für die Studios und das Streaming-Geschäft.

Lesen Sie auch:
Paramount hatte zuletzt ein feindliches Angebot über 108 Milliarden Dollar vorgelegt.
Bieterkampf
Warner lehnt weiteres Angebot von Paramount ab
07.01.2026

Der Warner-Verwaltungsrat bevorzugt jedoch den Netflix-Deal und verweist auf die hohe Schuldenfinanzierung des Paramount-Gebots, die ein Risiko für den Abschluss darstelle. Die Ernsthaftigkeit der Verhandlungen wird durch hohe Ausstiegsklauseln untermauert: Netflix hat einer Strafzahlung von 5,8 Milliarden Dollar zugestimmt, falls die Aufsichtsbehörden den Deal blockieren. Sollte Warner Bros die Vereinbarung aufkündigen, müsste der Konzern 2,8 Milliarden Dollar an Netflix zahlen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„I Am Future“ bezeichnet sich als „erholsames Einzelspieler-Survival-Spiel“.
Gemütlich überleben
„I Am Future“: Apokalypse auf die entspannte Tour
2026 wird ein turbulentes Jahr für Streaming-Fans: Ein neuer Dienst startet bei uns in ...
Krone Plus Logo
Neue Player, KI-Tricks
Was sich in der Streaming-Welt 2026 für Sie ändert
Die EU-Mango kommt mit der Post aus Spanien.
Krone Plus Logo
Die EU-Mango im Test
Obst im Internet bestellen: Kann das gut gehen?
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
Der chinesische Hersteller Unitree arbeitet an bezahlbaren menschenähnlichen Robotern mit ...
Krone Plus Logo
Roboter, KI, Falthandy
Diese Tech-Trends sollte man 2026 im Auge behalten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
366.648 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
163.536 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
144.656 mal gelesen
Mehr Web
Risikobarometer
Allianz: KI zweitgrößtes globales Geschäftsrisiko
Verkauf beschleunigen
Netflix plant reines Bar-Angebot für Warner
Geschenk von Musk
Starlink im Iran: SpaceX öffnet Zugang zum Netz
Stellenabbau bei Meta
Metaverse gefloppt: Mehr als 1000 Jobs fallen weg
Creator Studio
Angriff auf Adobe: Apple mit Abo für Kreativ-Apps

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf