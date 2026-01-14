Netflix plant reines Bar-Angebot für Warner

Übernahmekampf zwischen Netflix und Paramount

Der Übernahmekampf um die Warner-Studios mit ihren wertvollen Filmreihen wie „Harry Potter“ und „Game of Thrones“ ist die derzeit am meisten beachtete Schlacht in Hollywood. Konkurrent Paramount Skydance argumentiert, sein Bar-Angebot über 30 Dollar je Aktie für das gesamte Warner-Unternehmen sei dem bisherigen Netflix-Angebot überlegen. Dieses bestand aus Bargeld und Aktien im Wert von 27,75 Dollar je Aktie nur für die Studios und das Streaming-Geschäft.