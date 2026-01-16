TikTok: Neue Technologie erkennt Nutzer unter 13

Australien: 4,7 Millionen Konten deaktiviert

Australien geht seit einem Monat strikt gegen die Nutzung sozialer Medien von unter 16-Jährigen vor. Seit das Verbot am 10. Dezember in Kraft trat, haben die Anbieter 4,7 Millionen Konten von australischen Jugendlichen deaktiviert, wie die Internet-Aufsichtsbehörde des Landes am Freitag mitteilte. Bei Verstößen drohen den Plattformen Geldstrafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (rund 28,5 Millionen Euro). Die Zahl der gesperrten Konten ist deutlich höher als Schätzungen vor der Einführung des Gesetzes.