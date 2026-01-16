Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Knapper Sieg

KAC baut ICE-Führung aus, Verfolger Graz patzt

Eishockey
16.01.2026 22:22
Sieg für den KAC
Sieg für den KAC(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der KAC ist weiter Spitzenreiter der ICE Hockey League. Österreichs Eishockey-Rekordmeister kam am Freitag gegen Fehervar zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung und baute damit den Vorsprung auf die Graz99ers auf vier Punkte aus, da der Verfolger bei Schlusslicht HC Innsbruck mit 2:3 unterlag. Der Spitze näher kam der Dritte Red Bull Salzburg, der Titelverteidiger behielt beim VSV mit 5:2 die Oberhand und hat bei einem Spiel mehr nur noch sieben Punkte Rückstand auf Platz eins.

0 Kommentare

Punktgleich mit Salzburg nach wie vor Vierter ist der HCB Südtirol, der zu Hause gegen Ferencvaros Budapest 3:2 gewann. Die Pustertal Wölfe sicherten Rang sechs mit einem 3:1 gegen die achtplatzierten Black Wings Linz ab. Nicht punkten konnte der Zehnte Vienna Capitals im Kampf um einen Pre-Play-off-Platz, beim Vorletzten Pioneers Vorarlberg setzte es eine 0:4-Niederlage. Mit Innsbruck – Capitals, VSV – Fehérvár und Pioneers – Graz sind zahlreiche Teams am Samstag gleich wieder im Rennen um wichtige Punkte gefordert.

Die Klagenfurter starteten vor 4.005 Zuschauern in der Heidi Horten Arena nach Wunsch, Nicholas Petersen (17./PP) und Filip Simovic (18.) sorgten mit einem Doppelschlag für eine 2:0-Führung. Nach Wiederbeginn trafen aber auch die Ungarn schnell doppelt und da in der Folge keine Treffer mehr fielen, ging die Partie in der Verlängerung. Dort avancierte Jan Mursak nach 2:58 Minuten zum Matchwinner. Damit punkteten die Klagenfurter in 15 ihrer jüngsten 16 Ligaspiele. In 18 Heimpartien blieben sie nur zweimal ohne Punkt.

Salzburg zurück auf Siegerstraße
Die Grazer lagen in Innsbruck nach zwei Dritteln mit einem 2:1-Vorsprung noch auf Siegkurs, danach machten ihnen Kilian Rappold (54.) und Sebastian Benker (56.) spät einen Strich durch die Rechnung. Es war erst die zweite Niederlage der 99ers in den vergangenen neun Partien. Die Salzburger kehrten nach der zuletzt beendeten Serie von zwölf Siegen gleich wieder auf die Siegerstraße zurück. Benjamin Nissner erzielte den ersten (6.) und letzten (59.) Treffer im Spiel, mit einem 3:0 nach 20 Minuten war schon eine kleine Vorentscheidung gefallen. Der VSV ist weiter nur Elfter.

Drei Gegentore in Abschnitt eins kassierten auch die Vienna Capitals und konnten dann nicht mehr zurückschlagen. Im vierten Saisonduell von Pustertal mit Linz setzte sich zum vierten Mal das Gastgeberteam durch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
468.776 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
220.315 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
212.273 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Mehr Eishockey
KAC: Akeson kein Thema
Blaulicht bei VSV: „Bulle“ kollabierte in Kabine!
Schock in Villach
Eisbulle kollabierte vor dem Spiel in der Kabine
Knapper Sieg
KAC baut ICE-Führung aus, Verfolger Graz patzt
Eisbullen-Zeugwart
„Die strammen Wadln halten mich warm“
Krone Plus Logo
VSV-Debüt von Budgell
Bei KAC-Ass Unterweger laufen Vertragsgespräche!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf