KAC baut ICE-Führung aus, Verfolger Graz patzt

Salzburg zurück auf Siegerstraße

Die Grazer lagen in Innsbruck nach zwei Dritteln mit einem 2:1-Vorsprung noch auf Siegkurs, danach machten ihnen Kilian Rappold (54.) und Sebastian Benker (56.) spät einen Strich durch die Rechnung. Es war erst die zweite Niederlage der 99ers in den vergangenen neun Partien. Die Salzburger kehrten nach der zuletzt beendeten Serie von zwölf Siegen gleich wieder auf die Siegerstraße zurück. Benjamin Nissner erzielte den ersten (6.) und letzten (59.) Treffer im Spiel, mit einem 3:0 nach 20 Minuten war schon eine kleine Vorentscheidung gefallen. Der VSV ist weiter nur Elfter.