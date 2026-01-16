Hacker können Millionen Kopfhörer zur Wanze machen

„Versagen der gesamten Branche“

„Das ist kein Fehler in einem einzelnen billigen Gerät, sondern ein systemisches Versagen der gesamten Branche“, kritisieren die Wissenschaftler scharf. Denn betroffen sind auch Kopfhörer von namhaften Marken, etwa JBL, Sony und Google. Die Forschenden nahmen insgesamt 25 Kopfhörer von 16 Herstellern unter die Lupe, bei 17 Geräten konnten sie auf das Mikrofon zugreifen.

Hier können Sie sehen, ob Ihre Kopfhörer gefährdet sind:

Liste der getesteten Kopfhörer