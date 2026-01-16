Schrecksekunde für Speed-Ass: „Bist du deppert?“

Spektakuläre Szenen beim Super-G in Wengen! Der italienische Speedspezialist Guglielmo Bosca erlebte einen Schreckmoment, konnte einen Sturz aber akrobatisch verhindern.
Bosca hatte gerade die sechste Zwischenzeit passiert und das Ziel damit schon fast vor Augen, als er eine Schrecksekunde erlebte. Der Italiener raste bei Vollspeed zu nahe an eines der Tore heran und fädelte schließlich ein.
Anerkennung für Rettungstat
Spektakulär und akrobatisch verhindert der Routinier immerhin noch einen schmerzhaften und möglicherweise Olympia-gefährdenden Sturz. Dafür erntete er auch einige Komlimente und auf Eurosport ein entsetztes „bist du deppert!“
Bosca unterdessen ärgert sich über den Ausfall, nachdem er streckenweise durchaus eine gute Fahrt zeigte. Immerhin hat er dank seiner Reflexe weiterhin die Chance, auf der Piste fahrerisch Wiedergutmachung zu leisten.
