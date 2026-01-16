Vorteilswelt
Schlimmeres verhindert

Schrecksekunde für Speed-Ass: „Bist du deppert?“

Ski Alpin
16.01.2026 22:43
Spektakuläre Szenen beim Super-G in Wengen!
Spektakuläre Szenen beim Super-G in Wengen!(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Spektakuläre Szenen beim Super-G in Wengen! Der italienische Speedspezialist Guglielmo Bosca erlebte einen Schreckmoment, konnte einen Sturz aber akrobatisch verhindern.

0 Kommentare

Bosca hatte gerade die sechste Zwischenzeit passiert und das Ziel damit schon fast vor Augen, als er eine Schrecksekunde erlebte. Der Italiener raste bei Vollspeed zu nahe an eines der Tore heran und fädelte schließlich ein.

Anerkennung für Rettungstat
Spektakulär und akrobatisch verhindert der Routinier immerhin noch einen schmerzhaften und möglicherweise Olympia-gefährdenden Sturz. Dafür erntete er auch einige Komlimente und auf Eurosport ein entsetztes „bist du deppert!“

Lesen Sie auch:
Platz zwei ließ Stefan Babinsky wie über einen Sieg strahlen.
Ski-Ass Babinsky
War das der Sprung auf den Olympia-Zug?
16.01.2026

Bosca unterdessen ärgert sich über den Ausfall, nachdem er streckenweise durchaus eine gute Fahrt zeigte. Immerhin hat er dank seiner Reflexe weiterhin die Chance, auf der Piste fahrerisch Wiedergutmachung zu leisten. 

