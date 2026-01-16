Abgang! Hartberger steht vor Wechsel ins Ausland

Fast drei Jahre trug er das blaue Trikot der Hartberger. Jetzt dürfte Dominik Prokop, ehemaliger U21-Nationalspieler Österreichs, aber seinen Abflug machen. Unterschrieben sei zum aktuellen Zeitpunkt zwar noch nichts, die fußballerische Zukunft des Wiener Dribblanskis, der in 96 Partien für den TSV 14 Tore und zehn Assists lieferte, liegt aber sicher fern der Oststeiermark.