„Habe die Männer nicht immer ganz ernst genommen“

Wortgewaltig, nie medienscheu, fachlich hochkompetent und Vorkämpferin dafür, dass Frauen in Tirol überhaupt der Bergrettung beitreten dürfen: All das zeichnet – unter anderem – die heute 62-jährige „Chefin“ der Bergrettung Ehrwald aus.

Mit „Schnapsl“ überzeugt

Mit dem einen oder anderen „Schnapsl“ ließ sie sich vor neun Jahren überzeugen, als erste Frau eine der größten und einsatzreichsten Ortsstellen Tirols zu übernehmen. Jetzt übergibt sie an die Jungen. Heute, Samstag, wird Robin Lutnig (27) zum neuen Ehrwalder Bergrettungschef gewählt. Regina Poberschnigg wird ihm künftig – neben Riccardo Mizio – aber als zweite Stellvertreterin zur Seite stehen