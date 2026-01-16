„Habe die Männer nicht immer ganz ernst genommen“

Regina Poberschnigg, die einzige Ortsstellenleiterin der gesamten Tiroler Bergrettung, übergibt jetzt ihre Funktion – an einen Mann! Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt sie, wie sie das angeblich starke Geschlecht der Bergrettung Ehrwald in den vergangenen Jahren in den Griff bekam.
Wortgewaltig, nie medienscheu, fachlich hochkompetent und Vorkämpferin dafür, dass Frauen in Tirol überhaupt der Bergrettung beitreten dürfen: All das zeichnet – unter anderem – die heute 62-jährige „Chefin“ der Bergrettung Ehrwald aus.
Mit „Schnapsl“ überzeugt
Mit dem einen oder anderen „Schnapsl“ ließ sie sich vor neun Jahren überzeugen, als erste Frau eine der größten und einsatzreichsten Ortsstellen Tirols zu übernehmen. Jetzt übergibt sie an die Jungen. Heute, Samstag, wird Robin Lutnig (27) zum neuen Ehrwalder Bergrettungschef gewählt. Regina Poberschnigg wird ihm künftig – neben Riccardo Mizio – aber als zweite Stellvertreterin zur Seite stehen
