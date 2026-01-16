Vorteilswelt
Gerüchteküche brodelt

Wechselt Alaba noch im Winter zu Traditionsklub?

Fußball International
16.01.2026 21:22
Wechselt David Alaba schon in den kommenden Tagen in die Türkei?
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Real Madrid hat David Alaba auch nach dem Aus von Trainer Xabi Alonso einen schweren Stand – weshalb ein Wechsel noch im Winter durchaus eine realistische Option zu sein scheint. Nun soll sich ein türkischer Traditionsverein schon in Verhandlungen mit dem ÖFB-Kicker befinden.

0 Kommentare

In türkischen Medien wird nämlich berichtet, dass Besiktas seine Fühler nach dem ÖFB-Kapitän ausgestreckt hat. „Fanatik“ etwa berichtet, dass die Türken schon Kontakt mit Alaba aufgenommen hätten. Demnach sei man bereit für einen schnellen Transfer eine kleine Ablöse an Real zu zahlen.

Lesen Sie auch:
Xabi Alonso
Auch Alaba reagiert
Nach Aus bei Real: Jetzt äußert sich Xabi Alonso!
13.01.2026
„Ich bin schuld!“
Fassungslosigkeit bei Real nach Riesenblamage
15.01.2026

Denn im Sommer läuft der Vertrag des Routiniers bei den „Königlichen“ aus und er wäre ablösefrei am Markt. An Interessenten im Sommer soll es nicht mangeln, allerdings möchte Alaba vor der anstehenden WM noch regelmäßig Spielpraxis sammeln.

Mehrere Vereine interessiert
Da dies in Madrid wohl weiterhin schwierig wird, soll Besiktas durchaus eine Option sein. Allerdings sollen auch Serie-A-Verein Florenz und die US-Klubs Charlotte FC unc New York City FC Interesse zeigen. Alabas Berater Pini Zahavi soll zudem den Markt in Saudi-Arabien sondieren.

Um möglichen Konkurrenten zuvorzukommen, möchte der Traditionsverein aus Istanbul wohl eine schnelle Einigung erzielen. Mal sehen, ob Alaba tatsächlich schon bald am Bosporus kicken wird. 

Ähnliche Themen
David AlabaXabi Alonso
Madrid
Real MadridBesiktas IstanbulÖFB
TraditionsklubWinterSommer
