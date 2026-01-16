Wechselt Alaba noch im Winter zu Traditionsklub?

Bei Real Madrid hat David Alaba auch nach dem Aus von Trainer Xabi Alonso einen schweren Stand – weshalb ein Wechsel noch im Winter durchaus eine realistische Option zu sein scheint. Nun soll sich ein türkischer Traditionsverein schon in Verhandlungen mit dem ÖFB-Kicker befinden.
In türkischen Medien wird nämlich berichtet, dass Besiktas seine Fühler nach dem ÖFB-Kapitän ausgestreckt hat. „Fanatik“ etwa berichtet, dass die Türken schon Kontakt mit Alaba aufgenommen hätten. Demnach sei man bereit für einen schnellen Transfer eine kleine Ablöse an Real zu zahlen.
Denn im Sommer läuft der Vertrag des Routiniers bei den „Königlichen“ aus und er wäre ablösefrei am Markt. An Interessenten im Sommer soll es nicht mangeln, allerdings möchte Alaba vor der anstehenden WM noch regelmäßig Spielpraxis sammeln.
Mehrere Vereine interessiert
Da dies in Madrid wohl weiterhin schwierig wird, soll Besiktas durchaus eine Option sein. Allerdings sollen auch Serie-A-Verein Florenz und die US-Klubs Charlotte FC unc New York City FC Interesse zeigen. Alabas Berater Pini Zahavi soll zudem den Markt in Saudi-Arabien sondieren.
Um möglichen Konkurrenten zuvorzukommen, möchte der Traditionsverein aus Istanbul wohl eine schnelle Einigung erzielen. Mal sehen, ob Alaba tatsächlich schon bald am Bosporus kicken wird.
