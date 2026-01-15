Schnee, aber beliebte Skianlage bleibt trotzdem zu

Wiener Austria entscheidet über Zorns Zukunft
Neben Stürmersuche
Die Bedingungen für Skifahren und Rodeln wären perfekt, doch die Skianlage Dollwiese im Westen der Stadt ist dennoch außer Betrieb. Obwohl sie betriebsbereit wäre. Kinder und Familien sind enttäuscht. Die Freiheitlichen schäumen.
Sie befindet sich in Ober St. Veit, in Hietzing, fast schon am Ortsrand von Wien und ist ideal für Kinder und Anfänger: die Skianlage Dollwiese. Neben der Hohe-Wand-Wiese in Penzing übrigens eine der beiden offiziellen Skipisten der Stadt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.