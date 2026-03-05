„Operation Kugel!“ Nina ist auf Kristall-Mission

„Hatte viel Konstanz“

Wie so oft in ihrer Sportlerkarriere – schließlich musste die Leidgeprüfte schon über 25 Operationen über sich ergehen lassen, bestreitet ihre x-te Comebacksaison. Mit der sie speziell in der Abfahrt zufrieden ist, mit Ausnahme von Zauchensee war sie in jedem Rennen in den Top elf. „In der Abfahrt ist die Form gut, hatte ich viel Konstanz auf verschiedenen Strecken.“ Im Super-G, wo sie dank Rang neun in Soldeu zurück in den Top 20 der Startliste ist, „hat mir hin und wieder die Überzeugung gefehlt, sind mir nach dem verspäteten Einstieg in die Vorbereitung auch einige Trainingstage abgegangen.“