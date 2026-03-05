„Operation Kugel!“ Nina ist auf Kristall-Mission

Zuletzt in Soldeau fuhr Nina Ortlieb (29) erstmals seit über drei Jahren auf ein Weltcup-Podest, nun fiebert sie dem Speed-Triple in Val di Fassa entgegen. Im Vorfeld sprach die leidgeprüfte Vorarlbergerin mit der „Krone“ über die enttäuschenden Olympischen Spiele, den Traum von Kristall und ein Party-Verbot für ihre Liebsten.
Ich habe Wäsche gewaschen, war spazieren – ansonsten habe ich Ruhe gegeben, meine Verkühlung auskuriert.“ Für mehr war nicht Zeit – am Montag kam Nina Ortlieb retour aus Soldeu, am Dienstag folgte die Anreise nach Val di Fassa. „Kein Problem“, nickt die 29-Jährige. „Je mehr Skifahren, umso besser. Ich bin froh, dass wir jetzt mal eine intensive Phase haben.“
Für Frühjahrsmüdigkeit ist kein Platz. Speziell, weil Nina gerade die Hochsaison ihres Winters erlebt: In Soldeu fuhr sie als Abfahrtszweite erstmals seit drei Jahren auf das Podest, holte sie im Super-G mit Rang neun ihr bestes Saisonresultat. „Das tut gut, gibt Selbstvertrauen“, lacht Ortlieb. „Speziell nach den Olympischen Spielen.“
Die für die Vorarlbergerin enttäuschend verliefen: Ausfall in Super-G und Abfahrt, Platz sieben in der Team-Kombi. „Das habe ich mir ganz anders vorgestellt“, sagte Nina nach ihrer Premiere unter den Ringen. „Aber schon am Tag der Abreise habe ich es abgehakt und mir neue Ziele gesetzt.“
„Hatte viel Konstanz“
Wie so oft in ihrer Sportlerkarriere – schließlich musste die Leidgeprüfte schon über 25 Operationen über sich ergehen lassen, bestreitet ihre x-te Comebacksaison. Mit der sie speziell in der Abfahrt zufrieden ist, mit Ausnahme von Zauchensee war sie in jedem Rennen in den Top elf. „In der Abfahrt ist die Form gut, hatte ich viel Konstanz auf verschiedenen Strecken.“ Im Super-G, wo sie dank Rang neun in Soldeu zurück in den Top 20 der Startliste ist, „hat mir hin und wieder die Überzeugung gefehlt, sind mir nach dem verspäteten Einstieg in die Vorbereitung auch einige Trainingstage abgegangen.“
Nun wartet das Speed-Triple in Val di Fassa – eine Strecke, die Ortlieb nur bedingt kennt: Ein Rennen fuhr sie dort letztmals 2017 im Europacup. „Das ist eine gefühlte Ewigkeit her“, lacht Nina , „aber wir durften im Jänner zwei Tage dort trainieren. Das war wichtig für mich, um mich mit dem Gelände vertraut zu machen.“ Auf der „La VolatA“ erwartet sie enge Rennen: „Ein kurzer Lauf, viel zum Hocke-Fahren.“
Rechnen hat begonnen
Der Anspruch sei das Podest, gerade in der Abfahrt. In der sich Nina als Achte der Wertung gar noch kleine Chancen auf die Kristallkugel ausrechnet: Bei drei ausstehenden Rennen fehlen 188 Punkte auf die verletzte Lindsey Vonn, 94 auf Emma Aicher. „Wenn es perfekt läuft, ist alles möglich“, so Ortlieb, im Abschlusstraining für die morgige erste Abfahrt die Schnellste. Ob sie sich schon beim Rechnen erwischt hat? „Ja“, grinst sie, „aber es braucht die Big Points – und die Konkurrenz ist groß, ich muss den Fokus bei mir behalten.“
Schon ein Platz in den Top drei des Disziplinenweltcups, es wäre das erste Mal in ihrer Karriere, wäre ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Anfang April wird Ortlieb 30, auf ein großes Fest würde die nicht gerade als Partytigerin verschriene Nina gerne verzichten. „Ich habe allen ausdrücklich gesagt, dass ich keine Überraschungsfeier will“, lacht sie.
Die ihr neues Jahrzehnt lieber mit einem Urlaub am Ende der Saison begehen will. „Am liebsten bin ich am Gardasee. Die Anreise dauert nicht lange, trotzdem ist es ein anderes Klima, ein anderer Ort, gibt es gutes Essen.“ Und Wind – den sie seit vier Jahren für ihr Hobby verwendet: Wing Foilen. „Das ist ein super Ausgleich – am Wasser fühle ich mich frei.“ Wie aktuell auch auf den Skipisten dieser Welt.
