Nur Stunden nach Suchaufruf Serientäter gefasst

Ein Hinweis hatte die Ermittler auf die Spur des dringend Gesuchten gebracht. Letzterer wollte sich offenbar aufgrund des Fahndungsaufrufs raschestmöglich ins Ausland – konkret nach Serbien – absetzen, so der Tippgeber. Die Polizei ging dem Hinweis sofort nach, Beamte legten sich in der Wienerbergstraße in Favoriten auf die Lauer.