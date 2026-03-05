Nur Stunden nach Suchaufruf Serientäter gefasst

Fahndungserfolg der Wiener Polizei: In einer Wohnhausanlage im Bezirk Meidling haben für einen gesuchten Fahrraddieb am Dienstag die Handschellen geklickt – nur Stunden, nachdem die Exekutive ein Bild des Verdächtigen veröffentlicht hatte.
Ein Hinweis hatte die Ermittler auf die Spur des dringend Gesuchten gebracht. Letzterer wollte sich offenbar aufgrund des Fahndungsaufrufs raschestmöglich ins Ausland – konkret nach Serbien – absetzen, so der Tippgeber. Die Polizei ging dem Hinweis sofort nach, Beamte legten sich in der Wienerbergstraße in Favoriten auf die Lauer.
Verfolgung in Wohnhausanlage
Gegen 19.45 Uhr entdeckten sie den Gesuchten auf einem Supermarktparkplatz. Zwar versuchte der junge Mann zu flüchten, allerdings letztlich vergeblich. Die Verfolgungsjagd endete in einer Wohnhausanlage im Bezirk Meidling. Der mutmaßliche Dieb, ein 19-jähriger Serbe, wurde festgenommen.
Wie berichtet, werden ihm und zumindest einem Komplizen Einbrüche in Fahrradabstellräume in ganz Wien vorgeworfen. Bei seinen Coups erbeutete das Duo mindestens 35 Bikes, der entstandene Schaden soll sich auf mehr als 37.000 Euro belaufen.
