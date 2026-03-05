WEGA wegen Bewaffnetem im Gemeindebau im Einsatz

Ein psychisch kranker Mann habe eine Waffe – so in etwa lautete der Notruf, der die Polizei am Mittwochnachmittag erreicht hatte. Dass bei einer derartigen Notlage auch die Spezialkräfte der WEGA nicht fehlen dürfen, ist klar. Ein „Krone“-Leser fing die beängstigenden Szenen ein, als mehrere Autos vor dem Heinz-Nittel-Hof in Floridsdorf auffuhren, die Gegend sicherten und vermummt und schwer bewaffnet das Gebäude stürmten.