Großaufgebot:

WEGA wegen Bewaffnetem im Gemeindebau im Einsatz

Wien
05.03.2026 12:13
Ein Anwohner fotografierte den Polizeieinsatz vor dem Heinz-Nittel-Hof.
Ein Anwohner fotografierte den Polizeieinsatz vor dem Heinz-Nittel-Hof.(Bild: Pascal H., Krone KREATIV)
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Spektakuläres Polizeiaufgebot am Mittwochnachmittag vor dem Floridsdorfer Heinz-Nittel-Hof. Ein psychisch kranker Mann sei mit einer Waffe unterwegs, hieß es in einem Notruf. Spezialkräfte rückten aus – mit beruhigendem Endergebnis.

Ein psychisch kranker Mann habe eine Waffe – so in etwa lautete der Notruf, der die Polizei am Mittwochnachmittag erreicht hatte. Dass bei einer derartigen Notlage auch die Spezialkräfte der WEGA nicht fehlen dürfen, ist klar. Ein „Krone“-Leser fing die beängstigenden Szenen ein, als mehrere Autos vor dem Heinz-Nittel-Hof in Floridsdorf auffuhren, die Gegend sicherten und vermummt und schwer bewaffnet das Gebäude stürmten. 

WEGA und Polizei sorgten für spektakuläre Szenen.
WEGA und Polizei sorgten für spektakuläre Szenen.(Bild: Krone KREATIV/Pascal H.)

Einen Tag später wird klar, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hatte. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger stellte sich der Mann, um den es ging, letztendlich „freiwillig“ der WEGA. Er hatte auch keine Waffe dabei. Warum genau jemand die Polizei rief und den Mann beschuldigte, ist unklar. Die Polizeiwägen konnten demnach rasch wieder abgezogen werden. 

Wien
05.03.2026 12:13
Wien
