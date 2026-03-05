Hadid, Moore & Co.: Der Bob erobert Fashion Week

Schnipp, schnapp, Haare ab! Geht es nach den Promis, gibt es im Frühling nur einen Hairstyle, den frau sich stehen lassen sollte, nämlich ein frecher Bob! Auf den Fashion Weeks von Mailand über Paris ist der freche Kurzhaarschnitt nämlich DER Trend schlechthin.
Am Wochenende sorgte Demi Moore mit ihrer neuen Frisur für großes Getöse. Die Schauspielerin trennte sich kurz vor ihrem Auftritt bei der Fashion Show von Gucci nämlich von ihrer XXL-Mähne und trägt jetzt einen frechen Bob, der ihr gerade mal bis zum Kinn geht.
Und zeigte bei ihrem Besuch in Mailand, wie lässig man die neue Trendfrisur des Frühlings stylen kann. Denn Moore verpasste ihrem frechen, neuen Schnitt ein Wet-Styling, das ihr Lederoutfit noch cooler wirken ließ.
Und Demi Moore liegt mit ihrem krassen Umstyling offenbar voll im Trend. Denn ein Blick nach Paris, wo dieser Tage die Modewoche gestartet ist, zeigt: Die Schauspielerin ist längst nicht die einzige Promi-Beauty, die sich mit frisch getrimmter Mähne präsentierte.
Ein Hauch von Anna Wintour
Auch Bella Hadid ließ Haare und zeigte sich vor ihrem Walk am Laufsteg von Saint Laurent mit neuem Schnitt in der Modemetropole.
Die 29-Jährige entschied sich für einen Anna-Wintour-Gedächtnisschnitt mit Ponyfransen und leicht nach innen geföhnten Spitzen. Und bewies: Diese Frisur kommt einfach nie aus der Mode!
Auch Chappell Roan ließ Haare
Dass der Trendschnitt selbst bei lockiger Mähne einfach fantastisch ausschaut, davon konnten sich Fans von Sängerin Chappell Roan überzeugen. Die Chartstürmerin stutzte ihre lange, rote Lockenpracht nämlich ebenfalls bis knapp unters Kinn.
Schauspielerin Helen Hunt verpasste ihrem bislang schulterlangen Schnitt ebenfalls ein frisches Update und trennte sich rechtzeitig vor ihrem Besuch in Paris von ein paar Zentimetern.
Lässig gestylt mit einigen Highlights und leichten Wellen war diese Look ein echter Hingucker!
