Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Rückschlag

Nächste Firma von Martin Ho meldet Insolvenz an

Wien
05.03.2026 12:53
Das Glas für die Heavy Urban Lifestyle GmbH ist mittlerweile schon halb leer.
Das Glas für die Heavy Urban Lifestyle GmbH ist mittlerweile schon halb leer.(Bild: master1305 - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die nächste Insolvenz erschüttert das Umfeld des Wiener Szene-Gastronomen Martin Ho. Über eine Firma aus seinem Unternehmensnetzwerk wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren eröffnet. Die Gesellschaft betreibt einen Nachtklub in Wien – und bietet ihren Gläubigern nun eine vergleichsweise niedrige Quote an.

0 Kommentare

Konkret geht es um die Heavy Urban Lifestyle GmbH mit Sitz in Wien. Laut der Auskunftei Creditreform wurde über das Vermögen des Unternehmens am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Dabei übernimmt ein Insolvenzverwalter die Kontrolle über das Unternehmen, während ein Sanierungsplan ausgearbeitet wird.

Wie der „Kurier“ berichtet, handelt es sich um eine Gesellschaft aus dem Umfeld des bekannten Gastronomen Martin Ho. Das Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und betreibt laut Angaben eine Bar beziehungsweise Diskothek namens „Urban Club“ in Wien-Ottakring.

Firma im Ho-Netzwerk
Die Heavy Urban Lifestyle GmbH firmierte früher unter DOTS Prater GmbH. Laut Firmenbuch gehört sie zu 70 Prozent der Pure Wish GmbH, deren Gesellschafter Anh Tuan Ho – besser bekannt als Martin Ho – ist. Im Insolvenzantrag wird laut Angaben des Sanierungsanwalts Günther Hödl darauf verwiesen, dass das Unternehmen im laufenden Betrieb etwa 20 Dienstnehmer beschäftigt. Die Zahl schwanke allerdings saisonbedingt.

Lesen Sie auch:
In der Wohnung des Szene-Gastronomen Martin Ho kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem seine ...
Ex-Miss wählte Notruf
Ermittlungen gegen Promi-Wirt Ho eingestellt
18.12.2025
Mit Awareness-Konzept
Ho-Rückzug: Pratersauna bekommt neuen Eigentümer
20.02.2025

Die monatlichen Umsätze hätten sich demnach zwischen rund 100.000 und 130.000 Euro bewegt. In den vergangenen Jahren sei es jedoch zu Umsatzeinbußen gekommen. Dadurch hätten sich Verbindlichkeiten aufgebaut, die nicht mehr vollständig bedient werden konnten und teilweise gestundet oder in Ratenzahlungen umgewandelt worden seien.

Schuldenlast drückt
Laut Insolvenzantrag sollen sich die Umsätze inzwischen wieder stabilisiert haben, sodass der Betrieb aktuell positiv wirtschaften könne. Die bestehenden Altverbindlichkeiten könnten jedoch nicht mehr aus eigener Kraft beglichen werden.

Zur genauen Höhe der Schulden wurden keine Angaben gemacht. Offene Forderungen soll es unter anderem beim Finanzamt, bei der Österreichischen Gesundheitskasse sowie bei einem Getränkehändler geben. Insgesamt werden laut Antrag 14 Gläubiger genannt.

Den Gläubigern bietet das Unternehmen eine Quote von 20 Prozent an. Eine mögliche Verbesserung dieser Quote wird im Verfahren nicht ausgeschlossen.

Letzte Bilanz mit Gewinn
Die zuletzt beim Firmenbuch eingereichte Bilanz stammt aus dem Geschäftsjahr 2022. Damals wies die Gesellschaft laut Unterlagen noch einen Bilanzgewinn von rund 1,668 Millionen Euro aus. Das Eigenkapital lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa 1,7 Millionen Euro.

Schwierige Monate im Nachtleben
Die Insolvenz reiht sich in eine Reihe turbulenter Entwicklungen im Umfeld von Martin Ho ein. Erst vor wenigen Monaten wurde über die Betreibergesellschaft der Wiener Traditionsdiskothek Pratersauna ein Insolvenzverfahren eröffnet. Der Klub ist seit Mitte Dezember geschlossen.

Damals war von einem komplexen Geflecht aus Eigentümern, Pächtern und Betreibern rund um den Standort in der Wiener Leopoldstadt die Rede. Ho zog sich schließlich aus dem Projekt zurück. Als Grund wurde angegeben, dass kein nachhaltig tragfähiges Betriebskonzept etabliert werden konnte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.03.2026 12:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 14°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
6° / 14°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
5° / 14°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
5° / 14°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
4° / 14°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.216 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.303 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
279.238 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2598 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
1963 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Mehr Wien
Neuer Rückschlag
Nächste Firma von Martin Ho meldet Insolvenz an
Großaufgebot:
WEGA wegen Bewaffnetem im Gemeindebau im Einsatz
Fahrräder im Visier
Nur Stunden nach Suchaufruf Serientäter gefasst
Statt Babysitter-Job
18-Jährige in Wien zur Prostitution gezwungen
Iraner gegen Iraner
9 Verletzte bei Demo-Wahnsinn in Wien-Floridsdorf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf