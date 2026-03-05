Nächste Firma von Martin Ho meldet Insolvenz an

Die monatlichen Umsätze hätten sich demnach zwischen rund 100.000 und 130.000 Euro bewegt. In den vergangenen Jahren sei es jedoch zu Umsatzeinbußen gekommen. Dadurch hätten sich Verbindlichkeiten aufgebaut, die nicht mehr vollständig bedient werden konnten und teilweise gestundet oder in Ratenzahlungen umgewandelt worden seien.