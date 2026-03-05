Vorteilswelt
Nach stillem Protest

Irans Fußballerinnen salutieren bei Nationalhymne

Frauenfußball
05.03.2026 12:45
Irans Spielerinnen salutierten bei der Hymne.
Irans Spielerinnen salutierten bei der Hymne.(Bild: EPA/DAVE HUNT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tage nach ihrem stillen Protest bei der Fußball-Asienmeisterschaft haben die Spielerinnen des Iran vor ihrem Match gegen Gastgeber Australien ein gegenteiliges Zeichen gesetzt. Diesmal sangen sie die Nationalhymne mit und salutierten sogar dazu. Am Samstag hatten Israel und die USA Luftangriffe auf den Iran gestartet. Zwei Tage später schwiegen die iranischen Spielerinnen sowie ihr Trainerstab vor dem ersten Turnierspiel gegen Südkorea (0:3) beim Abspielen der Hymne.

Gewertet wurde dies als Zeichen gegen die Machthaber im Iran. Denn begleitet wurde es auch von Protesten von Exil-Iranern gegen die iranischen Machthaber im Stadion der australischen Stadt Gold Coast. Die Szenen in Australien erinnern an das Verhalten des iranischen Männer-Nationalteams während der Fußball-WM 2022 in Katar. Auch da blieb das Team vor dem ersten Spiel gegen England stumm und sang die Nationalhymne vor der zweiten Partie gegen Wales mit – mutmaßlich auf Anweisung des Verbands.

Lesen Sie auch:
Stürmerin Sara Didar ist derzeit beim Asien-Cup in Australien. 
Irans Fußball-Frauen
„Besorgt und traurig!“ Stürmerin kämpft mit Tränen
04.03.2026
Krieg in Nahost
Irans Fußballerinnen schweigen bei Nationalhymne
03.03.2026

„Natürlich machen wir uns große Sorgen um die Gesundheit unserer Familien, unserer Angehörigen und aller anderen Menschen im Iran, zu denen wir derzeit keinerlei Kontakt haben“, sagte die iranische Trainerin Marziyeh Jafari vor dem Spiel gegen Australien. Ihr Team war vor dem Ausbruch des Krieges zum Asien Cup gereist. Die Angst um die Familien in der Heimat könnte ein möglicher Grund für das Salutieren der Spielerinnen vor der Partie sein. Außerhalb des Stadions gingen die Proteste weiter.

Frauenfußball
05.03.2026 12:45
