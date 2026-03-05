Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trainer schimpft:

Arsenal? „Sie machen sich ihre eigenen Regeln“

Premier League
05.03.2026 12:29
Fabian Hürzeler ist sauer.
Fabian Hürzeler ist sauer.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Arsenal liegt mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze der englischen Premier League und ist in der Champions League als einziges Team ungeschlagen. Mit der Spielweise der „Gunners“ kann sich Trainer Fabian Hürzeler vom Ligarivalen Brighton aber überhaupt nicht anfreunden. Der Deutsch-Schweizer warf den Londonern nach der 0:1-Niederlage am Mittwoch zum wiederholten Mal Zeitschinden vor. „Momentan habe ich das Gefühl, sie machen sich ihre eigenen Regeln“, sagte Hürzeler.

0 Kommentare

Nach einem frühen Tor durch Bukayo Saka (9.) konzentrierte sich Arsenal auf die Defensive, alle relevanten Statistiken sprachen für Brighton. „Es gab nur eine Mannschaft, die versucht hat, Fußball zu spielen, und deshalb bin ich stolz darauf, wie sie das gemacht hat“, meinte Hürzeler. Es gebe mehrere Arten, erfolgreich zu sein. „Aber es geht um die Regeln. Wenn der Schiedsrichter in der Premier League alles erlaubt, dann ist es schwierig, dann machen sie ihre eigenen Regeln.“

Neben Torhüter David Raya schoss sich Hürzeler auch auf Arsenal-Coach Mikel Arteta ein. Er selbst werde nie ein Trainer sein, der auf diese Art versuche zu gewinnen, betonte der 33-Jährige. „Ich möchte Spieler entwickeln. Ich möchte, dass sich die Spieler weiter verbessern und auf dem Platz Fußball spielen.“ Zwar versuche jedes Team, Zeit zu gewinnen. „Aber ich denke, dass es dafür eine Grenze geben muss, und diese Grenze muss von der Premier League festgelegt werden. Momentan können sie einfach tun, was sie wollen.“

Lesen Sie auch:
Erling Haaland und Manchester City spielten nur Unentschieden gegen Nottingham.
Premier League
Manchester City patzt im Titelkampf, Arsenal siegt
04.03.2026

Arteta nimmt‘s gelassen
Arteta wollte den Äußerungen keine große Bedeutung beimessen. „Was für eine Überraschung“, kommentierte der Spanier. Ähnliche Aussagen habe es schon bei vergangenen Spielen gegeben. „Ich liebe meine Spieler, wir lieben unsere Spieler“, betonte der 43-Jährige. „Und ich liebe die Art und Weise, wie wir auftreten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
05.03.2026 12:29
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.216 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.303 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
279.238 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2598 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2063 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
1963 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
Leverkusen gewinnt Nachholspiel beim HSV
„Säule des Teams“
Routinier Pervan verlängert beim VfL Wolfsburg
Klub tief in der Krise
ÖFB-Star betroffen: Trainer-Entscheidung gefallen
Üble Schiri-Schelte
„Wo ist der Blödmann?“ Bayer-Boss sorgt für Wirbel
Top-Klub wagt Vorstoß
Poker um Laimer! Bayern lehnt erstes Angebot ab

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf