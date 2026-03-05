Arsenal? „Sie machen sich ihre eigenen Regeln“

Neben Torhüter David Raya schoss sich Hürzeler auch auf Arsenal-Coach Mikel Arteta ein. Er selbst werde nie ein Trainer sein, der auf diese Art versuche zu gewinnen, betonte der 33-Jährige. „Ich möchte Spieler entwickeln. Ich möchte, dass sich die Spieler weiter verbessern und auf dem Platz Fußball spielen.“ Zwar versuche jedes Team, Zeit zu gewinnen. „Aber ich denke, dass es dafür eine Grenze geben muss, und diese Grenze muss von der Premier League festgelegt werden. Momentan können sie einfach tun, was sie wollen.“