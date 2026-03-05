SPÖ erwartet bei Parteitag Rekord-Teilnehmerzahl

Grüne haben „verpulvert“, FPÖ „irrlichtert“

Während Seltenheim über die Koalitionspartner kein Wort verlor, übte er scharfe Kritik an den beiden Oppositionsparteien. Den Grünen hielt er vor, während deren Regierungsbeteiligung nichts gegen die Teuerung gemacht zu haben, dafür Milliarden für Förderungen „verpulvert“ zu haben. Die Grünen stünden für Selbstgerechtigkeit und Postenschacher à la Leonore Gewessler. Nicht besser kam die FPÖ davon, die für Seltenheim durch die politische Arena „irrlichtert“. Jede Maßnahme, die das Leben für die Österreicher billiger mache, werde abgelehnt: „Leistbare Energie – nicht mit Kickl.“