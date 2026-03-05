Ministerin Holzleitner stellt unbequeme Fragen

Auch heute noch würden Frauenrechte jeden Tag angegriffen, verwies sie unter anderem auf Einschränkungen beim Abtreibungsrecht, den „Tradwife“-Trend in den USA oder die Entrechtung von Frauen in Afghanistan und in Konflikten weltweit. Neben Maßnahmen wie dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen sei auch Bewusstseinsarbeit notwendig. Denn Sicherheit sei nicht nur die Abwesenheit von Gewalt. Auch ökonomische Unabhängigkeit als Basis für ein freies und selbstbestimmtes Leben gehöre dazu.