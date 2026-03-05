27-Jährige mit ME/CFS: „Niemand ist zuständig“

Klare Gedanken zu fassen, fällt der 27-Jährigen in diesem Zustand schwer – trotzdem bittet sie uns herein, in ihr Elternhaus in Kleinstübing. Sie möchte ihre Geschichte erzählen. Sie möchte öffentlich machen, wie unsichtbar sie sich fühlt. Verloren in einem System, in dem niemand Verantwortung für Patienten wie sie übernimmt.