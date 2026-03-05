Vorteilswelt
Statt Babysitter-Job

18-Jährige in Wien zur Prostitution gezwungen

Wien
05.03.2026 11:35
Statt eines versprochenen Jobs als Babysitterin soll die junge Frau zur Sexarbeit gezwungen ...
Statt eines versprochenen Jobs als Babysitterin soll die junge Frau zur Sexarbeit gezwungen worden sein. (Symbolbild)(Bild: triocean - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mutmaßlicher Menschenhandel in Wien! Eine erst 18-jährige Frau soll über Monate hinweg zur Prostitution gezwungen worden sein. Der Fall flog auf, nachdem sich die junge Frau in einem Bordell im Bezirk Donaustadt verzweifelt an die Betreiberin wandte – diese alarmierte sofort die Polizei.

Sofort übernahm das Wiener Landeskriminalamt die Ermittlungen. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass die Frau bereits vor rund einem Jahr von zwei rumänischen Staatsbürgern – einer 33-jährigen Frau und einem 49-jährigen Mann – nach Wien gelockt worden sein soll. Mit einem vermeintlichen Job als Babysitterin habe man ihr ein besseres Leben versprochen.

Soll auch vergewaltigt worden sein
Doch statt Kinder zu betreuen, geriet die junge Frau offenbar in die Fänge eines brutalen Ausbeutungssystems. Nach etwa drei Monaten sollen die beiden Verdächtigen begonnen haben, sie massiv zu bedrohen und schließlich zur Prostitution gezwungen zu haben. Laut Ermittlern soll der 49-Jährige die Frau zudem vergewaltigt haben.

In Privatwohnungen gearbeitet
Besonders erschütternd: Bis zu ihrem 18. Geburtstag soll die junge Frau in verschiedenen Privatwohnungen zur Prostitution gezwungen worden sein. Danach brachten die mutmaßlichen Täter sie in ein Bordell in der Donaustadt. Den gesamten Verdienst sollen sie selbst kassiert haben.

Hauptverdächtiger festgenommen
Am Donnerstag schlug die Polizei zu: Der 49-jährige Hauptverdächtige wurde in seiner Wohnung in Wien-Simmering festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. Seine mutmaßliche Komplizin, die 33-jährige Rumänin, wurde angezeigt, blieb jedoch auf freiem Fuß. Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter.

Wien
05.03.2026 11:35
Statt Babysitter-Job
