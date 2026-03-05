9 Verletzte bei Demo-Wahnsinn in Wien-Floridsdorf

Hardliner hielten Trauerfeier für Diktator ab

Auch die Floridsdorfer FPÖ war vor Ort, als die Demonstranten an der Richard-Neutra-Gasse aufeinanderprallten. Zuvor hätten die iranischen Hardliner ihre Trauerfeier (nicht zum ersten Mal für einen getöteten Mullah) abgehalten und auch ein großes Bild von Khamenei durch die Gegend getragen. Den einst vor dem iranischen Regime nach Österreich Geflüchteten habe das nicht gefallen. „Es ist traurig, dass die die Einzigen sind, die gegen das Zentrum in Floridsdorf aufstehen“, kritisiert der FPÖ-Chef des 21. Bezirks, Karl Mareda.