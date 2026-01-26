Party mit 40! „Ich sehe nur lachende Gesichter“

Freunde treffen um 22 Uhr, vorglühen bis Mitternacht, quatschen vor dem Klub und um 2 Uhr ab auf die Tanzfläche – ich sag´s ehrlich: Ich bin zu alt dafür. Dass ich mit Anfang 40 damit nicht alleine bin, kristallisiert sich jeden Montagmorgen im Büro heraus, wenn sämtliche in etwa gleichaltrige Kollegen von ihrem Wochenende erzählen: „Kinder sitten“, „Raclette mit Freunden“, „um 21 Uhr völlig erschöpft ins Bett“.