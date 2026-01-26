Feuerwerke: Tirol prescht bei Verkaufsverbot vor

Thema war ein gemeinsamer, fraktionsübergreifender Antrag zur Prüfung eines Verkaufs- und Verwendungsverbots von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 für Privatpersonen. „Die Besprechung war ausgesprochen konstruktiv und die Abgeordneten befürworteten zustimmend die Initiative. Derzeit läuft die Abstimmung zwischen den Klubs, ehe der Antrag offiziell eingebracht werden soll. In weiterer Folge ist eine Landtagsentschließung geplant, mit der der Bund aufgefordert werden soll, umgehend entsprechende rechtliche Schritte zu prüfen“, so die Landesrätin.