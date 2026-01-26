Jetzt erhöhen auch Privatbrauereien den Bierpreis
Das sind die Gründe
Der Gerstensaft von vielen privaten Produzenten wird im Frühling um rund drei Prozent teurer – betroffen sind auch bekannte Biermarken. Als Gründe für das Preisplus nennen die Privatbrauereien vor allem die gestiegenen Lohnkosten, aber auch Energie- und Rohstoffpreise.
Es schäumt in der Geldbörse: Nachdem die Brau Union – Österreichs größter Brauereikonzern mit Sitz in Linz und Marken wie Gösser und Zipfer – ihre Preise bereits im Dezember um 3,2 Prozent erhöht hat, ziehen jetzt viele von Oberösterreichs Privatbrauereien nach.
