Trump: „Superbowl-Acts sind schreckliche Wahl“

NFL verteidigt ihre Acts

Bad Bunny vermied im vergangenen Jahr Auftritte in den USA aus Angst, die ICE-Razzien könnten für seine Fans gefährlich werden. Für seine offene Kritik an Trump erntete er Kritik aus einigen dessen Unterstützerkreisen. Die NFL hat ihre Entscheidung, Bad Bunny in der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten zu lassen, vehement verteidigt. Tim Ellis, Marketingchef der NFL, sagte im Oktober zu der Kritik: „Nun ja, nicht jeder muss alles gut finden, was wir tun. Bad Bunny ist verdammt genial.“