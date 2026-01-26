Vorteilswelt
„Werde nicht kommen“

Trump: „Superbowl-Acts sind schreckliche Wahl“

US-Sport
26.01.2026 18:04
Als 2025 Kendrick Lamar und SZA in der Halftime-Show performten, war Trump zu Gast beim Superbowl.
Als 2025 Kendrick Lamar und SZA in der Halftime-Show performten, war Trump zu Gast beim Superbowl.(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Donald Trump wird den Superbowl dieses Jahr nicht besuchen. Das gab er jetzt in einem Interview mit der New York Times bekannt. Gleichzeitig kritisierte er die Künstler, die in der Halftime Show auftreten werden. Sie seien „eine schreckliche Wahl“.

0 Kommentare

Präsident Donald Trump gab nun bekannt, dass er dem Super Bowl LX am 8. Februar in Santa Clara, Kalifornien, nicht beiwohnen wird. „Es ist einfach zu weit weg“, sagte Trump. „Ich würde ja. Ich habe beim Super Bowl ein gutes Händchen. Die Leute dort mögen mich.“

Trump: „Musikwahl schürt Hass“
Bad Bunny und Green Day werden beide bei der Veranstaltung auftreten. Sie haben sich wiederholt kritisch über Trump und seine Regierung geäußert, wie „The Athletic“ schreibt. „Ich bin dagegen“, sagte Trump. „Ich halte das für eine furchtbare Wahl. Sie schürt nur Hass. Furchtbar.“

NFL verteidigt ihre Acts
Bad Bunny vermied im vergangenen Jahr Auftritte in den USA aus Angst, die ICE-Razzien könnten für seine Fans gefährlich werden. Für seine offene Kritik an Trump erntete er Kritik aus einigen dessen Unterstützerkreisen. Die NFL hat ihre Entscheidung, Bad Bunny in der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten zu lassen, vehement verteidigt. Tim Ellis, Marketingchef der NFL, sagte im Oktober zu der Kritik: „Nun ja, nicht jeder muss alles gut finden, was wir tun. Bad Bunny ist verdammt genial.“

Green Day: „I‘m not part of the MAGA agenda“
Green Day hat in ihrer Hitsingle „American Idiot“ in den vergangenen Jahren bei Live-Auftritten den Text geändert. Statt zu singen „I’m not part of a redneck agenda“, sang Leadsänger Billie Joe Armstrong: „I’m not part of the MAGA agenda.“, und äußerte sich so klar gegen Trumps Politik.

Trump wurde bei Spiel ausgebuht
Als 2025 Kendrick Lamar und SZA in der Halftime Show performten, war Trump zu Gast beim Superbowl. Im November besuchte der US-Präsident ein Spiel der Detroit Lions gegen die Washington Commanders. Dabei wurde er ausgebuht.

