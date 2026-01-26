Vorteilswelt
Nußbaumer Sechste

Fast wie am Patscherkofel! 10 Schweizer in Top-12

Vorarlberg
26.01.2026 17:55
Lenz Haechler führt den Schweizer Megatriumph an.
Lenz Haechler führt den Schweizer Megatriumph an.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

„Ob die Schweizer Herren vor dem Europacup-Super-G in Verbier auf der Rennpiste trainiert haben?“ Eine Frage, die sich am Montag angesichts des Resultats – das etwas an den legendären Neunfachsieg der ÖSV-Herren beim Weltcup-Super-G am Patscherkofel im Dezember 1998 erinnerte – einige stellten...

Einzig Riley Seeger (Kan) als Vierter und Tollef Haugen (Nor) auf Rang sechs verhinderten einen Zehnfachsieg der Eidgenossen, der so „nur“ zu einem von Lenz Haechler angeführter Dreifachsieg wurde.

Zehn Schweizer in den Top-12 – ein beeindruckendes Ergebnis.
Zehn Schweizer in den Top-12 – ein beeindruckendes Ergebnis.(Bild: Screenshot/fis-ski.com)

Zwischenbrugger ohne Punkte
Der Mellauer Noel Zwischenbrugger verpasste dabei als 39. (+2,51) Punkte. „Ein Fehler im Flachstück, danach bin ich zu viel Weg gefahren“, erklärte der 24-Jährige, der am Dienstag die Chance zur Revanche hat. Ebenso wie der Steirer Manuel Traninger, der am Montag als bester Österreicher auf Platz 14 kam, 1,46 Sekunden hinter Haechler.

Haasers Freundin triumphierte vor Grill
Besser lief es für die Vorarlbergerinnen beim EC-Super-G in Orcieres (Fra). Beim Sieg von Raphael Haasers deutscher Freundin Fabiana Dorigo, die sich 0,47 Sekunden vor der Salzburgerin Lisa Grill durchsetzen konnten, fuhren Vanessa Nußbaumer und Leonie Zegg auf die Ränge sechs und sieben, Emily Schöpf wurde Elfte. „Die Punkte nehme ich gerne mit“, sagte Nußbaumer, die in der Disziplinenwertung Vierte ist. Für Zegg, die mit Nummer 21 bereits widrige Bedingungen vorfand, war es das beste Super-G-Resultat im Europacup.

Für Emily Schöpf geht es bereits am Mittwoch mit dem ersten Training für die Weltcupabfahrt in ...
Für Emily Schöpf geht es bereits am Mittwoch mit dem ersten Training für die Weltcupabfahrt in Crans Montana weiter.(Bild: GEPA)

WM-Test in Crans Montana wartet
Nicht happy war Schöpf. „Ich bin bei meinem Lauf zweimal in der Garage gestanden“, ärgerte sich „Emy“, für die es jetzt weiter nach Crans Montana (Sz) geht, wo der Weltcup am Freitag und Samstag mit einer Abfahrt und einem Super-G für die WM 2027 testet.

Vorarlberg
