Fast wie am Patscherkofel! 10 Schweizer in Top-12

„Ob die Schweizer Herren vor dem Europacup-Super-G in Verbier auf der Rennpiste trainiert haben?“ Eine Frage, die sich am Montag angesichts des Resultats – das etwas an den legendären Neunfachsieg der ÖSV-Herren beim Weltcup-Super-G am Patscherkofel im Dezember 1998 erinnerte – einige stellten...
Einzig Riley Seeger (Kan) als Vierter und Tollef Haugen (Nor) auf Rang sechs verhinderten einen Zehnfachsieg der Eidgenossen, der so „nur“ zu einem von Lenz Haechler angeführter Dreifachsieg wurde.
Zwischenbrugger ohne Punkte
Der Mellauer Noel Zwischenbrugger verpasste dabei als 39. (+2,51) Punkte. „Ein Fehler im Flachstück, danach bin ich zu viel Weg gefahren“, erklärte der 24-Jährige, der am Dienstag die Chance zur Revanche hat. Ebenso wie der Steirer Manuel Traninger, der am Montag als bester Österreicher auf Platz 14 kam, 1,46 Sekunden hinter Haechler.
Haasers Freundin triumphierte vor Grill
Besser lief es für die Vorarlbergerinnen beim EC-Super-G in Orcieres (Fra). Beim Sieg von Raphael Haasers deutscher Freundin Fabiana Dorigo, die sich 0,47 Sekunden vor der Salzburgerin Lisa Grill durchsetzen konnten, fuhren Vanessa Nußbaumer und Leonie Zegg auf die Ränge sechs und sieben, Emily Schöpf wurde Elfte. „Die Punkte nehme ich gerne mit“, sagte Nußbaumer, die in der Disziplinenwertung Vierte ist. Für Zegg, die mit Nummer 21 bereits widrige Bedingungen vorfand, war es das beste Super-G-Resultat im Europacup.
WM-Test in Crans Montana wartet
Nicht happy war Schöpf. „Ich bin bei meinem Lauf zweimal in der Garage gestanden“, ärgerte sich „Emy“, für die es jetzt weiter nach Crans Montana (Sz) geht, wo der Weltcup am Freitag und Samstag mit einer Abfahrt und einem Super-G für die WM 2027 testet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.