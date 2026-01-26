Fast wie am Patscherkofel! 10 Schweizer in Top-12

Haasers Freundin triumphierte vor Grill

Besser lief es für die Vorarlbergerinnen beim EC-Super-G in Orcieres (Fra). Beim Sieg von Raphael Haasers deutscher Freundin Fabiana Dorigo, die sich 0,47 Sekunden vor der Salzburgerin Lisa Grill durchsetzen konnten, fuhren Vanessa Nußbaumer und Leonie Zegg auf die Ränge sechs und sieben, Emily Schöpf wurde Elfte. „Die Punkte nehme ich gerne mit“, sagte Nußbaumer, die in der Disziplinenwertung Vierte ist. Für Zegg, die mit Nummer 21 bereits widrige Bedingungen vorfand, war es das beste Super-G-Resultat im Europacup.