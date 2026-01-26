ÖFB-Star verlängert beim FC Bayern bis Sommer 2028

Der FC Bayern bleibt ein zutiefst rot-weiß-rot geprägter Klub – die Frauen-Abteilung der Münchner hat den Vertrag mit ÖFB-Teamspielerin Katharina Naschenweng verlängert! Die Außenverteidigerin, die im Sommer 2023 von der TSG Hoffenheim an die Isar gewechselt war, unterschrieb einen neuen Vertrag bis Ende Juni 2028 ...
„Wir sind sehr glücklich, dass Kathi auch in Zukunft bei uns bleibt. Sie bringt eine Qualität mit, die für uns sehr wichtig ist und die wir auch in den kommenden Jahren brauchen“, freut sich Bayerns Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech in der offiziellen Bekanntmachung zur Verlängerung.
„Österreicherinnen haben beim FC Bayern München Tradition!“
Naschenweng verfüge über viel Tempo, könne offensiv wie defensiv spielen und sei flexibel einsetzbar. Und: „Österreicherinnen haben beim FC Bayern München Tradition und passen einfach unglaublich gut ins Team und in unsere Kultur“, so Rech über die 28-Jährige, die als Bayern-Spielerin bisher zweimal Meister und einmal DFB-Pokal-Sieger wurde.
München schnell zu einem Zuhause geworden
Naschenweng selbst zeigt sich ebenfalls sehr glücklich darüber, „dass ich meinen Vertrag verlängern konnte. Der gesamte Verein, das Umfeld und alles, was mir hier geboten wird, haben mich überzeugt, weitere Jahre zu bleiben“. München sei für sie schnell zu einem Zuhause geworden und sie freue sich darauf, in den kommenden Jahren gemeinsam mit dem Team in der Champions League, der Liga und im Pokal noch viel zu erreichen.
Aktuell fällt Naschenweng, die mit Barbara Dunst und Sarah Zadrazil bei den Bayern zwei rot-weiß-rote Teamkolleginnen hat, wegen einer kurz vor Weihnachten erlittenen Knöchelverletzung aus ...
