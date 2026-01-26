Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sehr glücklich!“

ÖFB-Star verlängert beim FC Bayern bis Sommer 2028

Frauenfußball
26.01.2026 17:14
Die Bayern-Zentrale in der Münchner Säbener Straße ...
Die Bayern-Zentrale in der Münchner Säbener Straße ...(Bild: APA/dpa/Felix Hörhager)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Der FC Bayern bleibt ein zutiefst rot-weiß-rot geprägter Klub – die Frauen-Abteilung der Münchner hat den Vertrag mit ÖFB-Teamspielerin Katharina Naschenweng verlängert! Die Außenverteidigerin, die im Sommer 2023 von der TSG Hoffenheim an die Isar gewechselt war, unterschrieb einen neuen Vertrag bis Ende Juni 2028 ...

0 Kommentare

„Wir sind sehr glücklich, dass Kathi auch in Zukunft bei uns bleibt. Sie bringt eine Qualität mit, die für uns sehr wichtig ist und die wir auch in den kommenden Jahren brauchen“, freut sich Bayerns Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech in der offiziellen Bekanntmachung zur Verlängerung.

„Österreicherinnen haben beim FC Bayern München Tradition!“
Naschenweng verfüge über viel Tempo, könne offensiv wie defensiv spielen und sei flexibel einsetzbar. Und: „Österreicherinnen haben beim FC Bayern München Tradition und passen einfach unglaublich gut ins Team und in unsere Kultur“, so Rech über die 28-Jährige, die als Bayern-Spielerin bisher zweimal Meister und einmal DFB-Pokal-Sieger wurde.

Lesen Sie auch:
Katharina Naschenweng
Verletzungspech
Diagnose da! ÖFB-Ass des FC Bayern fällt lange aus
23.12.2025

München schnell zu einem Zuhause geworden
Naschenweng selbst zeigt sich ebenfalls sehr glücklich darüber, „dass ich meinen Vertrag verlängern konnte. Der gesamte Verein, das Umfeld und alles, was mir hier geboten wird, haben mich überzeugt, weitere Jahre zu bleiben“. München sei für sie schnell zu einem Zuhause geworden und sie freue sich darauf, in den kommenden Jahren gemeinsam mit dem Team in der Champions League, der Liga und im Pokal noch viel zu erreichen.

Aktuell fällt Naschenweng, die mit Barbara Dunst und Sarah Zadrazil bei den Bayern zwei rot-weiß-rote Teamkolleginnen hat, wegen einer kurz vor Weihnachten erlittenen Knöchelverletzung aus ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
257.759 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
230.369 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
219.863 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Frauenfußball
3. Liga Ost
Mission impossible? TWL Elektra will Liga halten
„Passt einfach nicht!“
Ex-Austrianer will Westligist wieder verlassen
Absteiger Horn:
Aufstieg im Visier – Druck gibt es aber keinen!
Krone Plus Logo
„Amateurklub“ startet
Voitsberg: Bei den Profis steigt jetzt der Druck
3. Liga auf krone.tv
Garger: „Aufstiegsmodus sollte überdacht werden!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf