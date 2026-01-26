Astrologin: „Ordentlicher Sturm baut sich auf“

Diese Woche wird’s emotional – und gleichzeitig richtungsweisend: Im krone.tv-Talk hat Astrologin Astrid Hogl-Kräuter einen spannenden Blick auf die aktuelle Zeitqualität geworfen. Laut ihr startet die Woche zunächst eher sanft und sensibel, doch im Hintergrund baut sich schon „ein ordentlicher Sturm“ auf – hin zu mehr innerer Klarheit und Mut. Der Wechsel von Neptun bringt dabei einiges in Bewegung: Viele spüren Dinge intensiver als sonst, alte Enttäuschungen können hochkommen und das Bedürfnis nach Ehrlichkeit – vor allem sich selbst gegenüber – wird stärker. Ein besonderes Highlight wartet am Sonntag: Der Löwe-Vollmond sorgt für ein „Feuerwerk fürs Herz“ und erinnert daran, auf die eigene Strahlkraft zu vertrauen und sich mehr zuzutrauen.